Markus Granlund vakiinnuttanut paikkansa Vancouverissa: "Ainahan voisi mennä paremmin"

Vancouver Canucks ja Edmonton Oilers pelasivat keskiviikkona Vancouverin Rogers-areenalla tunteikkaan läntisen Kanadan derbyn. Oilers voitti rankkarikisan päätteeksi 3-2.

Canucksin suomalaishyökkääjää Markus Granlundia harmitti.

- Olisivat olleet tärkeät kaksi pistettä, mutta hyvä, että saatiin edes yksi. Ehkä olisi ollut mahdollisuuksia kahteenkin, Granlund sanoi Sport Contentille

Granlundilla oli useampi maalipaikka, mutta Oilersin suomalaismaalivahdin Mikko Koskisen hän yllätti vain kerran. Granlund merkkautti myös syöttöpisteen.

Granlund on monipuolinen pelaaja, johon luotetaan erikoistilanteissa.

- Kyllä se on aina kiva pelata sekä ylivoimaa että alivoimaa. Sen suhteen ei ole valittamista. Tykkään monipuolisesta roolista, hän kertoo.

Mutta tietysti Granlund toivoisi lisääkin vastuuta.

- Ainahan voisi mennä paremminkin. Peliaikaa on tullut epätasaisesti. Välillä olen pelannut vähemmän ja välillä enemmän. Mutta joukkue on tärkein ja on tavoitteena, että päästäisiin sinne pleijareihin. Sen eteen tehdään hommia, Granlund sanoi.

Granlund aloitti NHL:ssä kaudella 2013-14 Calgary Flamesissa. Hän joutui siellä hakemaan vauhtia farmista. 2016 Granlund siirtyi Vancouveriin ja on ollut nykyisessä NHL-seurassaan koko ajan ylhäällä.

- Calgaryssa olin sekä ylhäällä että alhaalla. Ikinä en päässyt siihen joukkueeseen mukaan. Täällä olen tykännyt kyllä paljon. Meillä on hyvä porukka tässä kasassa. Ei mitään valittamista, toteaa Granlund.

Vancouver on kaupunkina Calgarya huomattavasti värikkäämpi.

- Kaupunki on hieno ja paljon täällä on tekemistä. Viihdyn hyvin, hän kertoo.

Granlund on jäänyt Suomessa julkisuudessa vuotta vanhemman isoveljensä Mikaelin varjoon. Vanhempi Granlund on takonut NHL:ssä enemmän tehopisteitä ja loistanut maajoukkueessakin.

Markus Granlundia ei vielä ole nähty Leijonissa aikuisten arvoturnauksissa. Hän oli mukana 2016 MM-leirillä, mutta ei tullut valituksi lopulliseen MM-joukkueeseen.

Markus ilmoittaa, että haluaa kyllä edustaa Suomea jatkossakin. Hän painottaa Leijona-paidan olevan kunnia-asia.

Toistaiseksi Granlundilla ei kuitenkaan ole NHL-sopimusta ensi kaudeksi. Sopimustilanteensa takia hän ei välttämättä voi tulla mukaan toukokuussa Slovakiassa pelattaviin MM-kisoihin.

Haastattelu: Otto Palojärvi, Vancouver