Jokerit teki pitkän reissun: ”Todella haastavaa”

Jokerit teki pitkän kiertueen Kiinaan ja Venäjän Kaukoitään. Tuloksena kolmesta ottelusta oli neljä pistettä. Enemmän odotettiin.

Viime sunnuntaina Jokerit voitti Shanghaissa Red Star Kunlunin 5-3, mutta tiistaina Vladivostokissa tuli Admiralilta yllättäen takkiin 1-4, vaikka Jokerit lähti otteluun selkeänä suosikkina.

Torstaina Habarovskissa Jokereilla oli kasvojenpesun paikka. Jokerit oli kovilla, mutta voitti rankkarikisan päätteeksi 5-4.

– Tämä oli meille iso voitto. Todella haastava reissu matkustuksineen. Oli tärkeää ottaa tästä pelistä voitto, jotta kotiinpaluu olisi helpompaa, Jokeri-hyökkääjä Steve Moses kertoi seuransa tiedotteessa.

Yli 50 kertaa torjunut tshekkivahti Marek Langhamer piti Amuria pystyssä. Jokerit kuitenkin otti hänestä voiton.

Maaliverkkoa heiluttivat kahdesti ylivoimaosuman laukonut hyökkääjälupaus Kristian Vesalainen, kahdesti osunut jenkkilaituri Steve Moses ja pisteputkensa jo kahdeksan ottelun mittaiseksi kasvattanut Nicklas Jensen.

– Pelasimme hyvän ottelun. Vieraissa ei ole helppoa raapia pisteitä. Vastustaja teki tehokkaasti maalit paikoista, mutta emme lannistuneet. Jatkoimme työntekoa, toimitimme kiekkoa maalia ja ajoimme sinne mistä maalit tehdään. Joukkue osoitti luonnetta ja tulimme tasoihin joka kerta, Moses kuvaili.

Pitkät lentomatkat ja valtava aikaero oli selityksenä, miksi Jokerit ei vierasreissultaan ottanut täyttä pistepottia.

– Tiedossa oli, että tämä on haastavin reissu joukkueelle tällä kaudella. Pysyimme Suomen ajassa, matkustusta oli paljon, söimme keskellä yötä ja unen kanssa oli omat haasteensa. Teimme joukkueena hyvin töitä yhdessä ja selvisimme niistä haasteista. Pelasimme kolmessa ottelussa hyvin, mutta Admiralia vastaan olimme tehottomia ja hävisimme siksi. Neljä pistettä kuudesta on hyvä tulos. Yksikin piste vähemmän olisi ollut pettymys, Moses niputti kauden pisimmän vieraskiertueen annin.

Jokerit on KHL:n läntisessä konferenssissa neljäntenä. Kahden parhaan joukkoon tuskin on enää mahdollisuuksia toisena olevan SKA Pietarin ollessa 11 pistettä edellä. Ensimmäisen kierroksen kotietu on kuitenkin lähellä.

Jokereilla on runkosarjassa pelaamatta vielä 13 ottelua.