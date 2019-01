Lukko HIFK:n takana: "En ole tyytyväinen pelin juoksuun"

Rauman Lukko oli vielä 40 minuutin jälkeen kiinni täydessä pistepotissa jääkiekon SM-liigassa HIFK:ta vastaan, mutta päätöserä mursi raumalaisten haaveet voitosta ja mukaan Helsingistä lähti vain yksi piste.

HIFK oli parempi jatkoajalla lukemin 3-2. Sarjataulukossa HIFK jatkaa kuudentena ja Lukko seitsemäntenä. HPK voitti torstaina SaiPan 2-1 ja nousi viidenneksi.

Lukko oli kotijoukkuetta parempi ensimmäiset kaksi erää, mutta Lukon päävalmentaja Pekka Virta ei ollut kokonaisuuteen tyytyväinen.

- Ei kovin hyvä peli meiltä missään kohtaan. Rakenteellisesti menimme ihan liikaa päästä päähän ja annoimme heille maalipaikkoja. Vaikka onnistuimme maalinteossa ja monessa muussakin asiassa ihan ok, niin en ole tyytyväinen pelin juoksuun. Siitä saatiin kovaa oppia, Virta harmitteli.

Virta muistutti myös, että Lukolla on kokoonpanohuolia.

- Täytyy kuitenkin muistaa, että meillä on pelaajia, jotka eivät ole pelanneet kuin A-nuorten SM-liigaa ja sitäkin häntäpäässä. He ovat tällä hetkellä aika kovilla jääajoilla, kun meidän kovin pakki on sivussa. Ei se mikään selitys ole, mutta täytyy kuitenkin ymmärtää heitäkin. Harmittaa, ettei saatu enempää mukaan, Virta sanoi.

Päätöserässä peli aukesi ja kotijoukkue tuli kovaa päälle. Lopulta HIFK:n isot yksilöt Erik Thorell, Juha Jääskä sekä Joonas Rask iskivät helsinkiläisille tarvittavat maalit voittoon.

- Jos lähdet maalintekokilpailuun tämän tason joukkuetta ja yksilöitä vastaan, niin se ole se kaikista viisain ratkaisu. Sitten se 3-0-maali olisi pitänyt tehdä, kun ne omat paikat oli ja lyödä se niska poikki. Se ei onnistunut tänään, mutta ei se sen kummempaa ole. Mennään eteenpäin ja katsotaan, mitä huominen tuo tullessaan. Oikoteitä ei ole, se on selvä, Virta linjasi.

HIFK:n hahmoksi nousi laitahyökkääjä Joonas Rask, joka taituroi upean maalin, kun jatkoaikaa oli Helsingissä pelattu vain 18 sekuntia. HIFK:n peli oli hieno kasvutarina.

- Ilman muuta näin. Me ei oltu missään nimessä parhaimmillaan alussa, mutta Lukko kyllä liikkui erittäin hyvin. Ensimmäiset 40 minuuttia ei ollut parasta meiltä, mutta sitten kyllä tuohon kolmanteen erään parannettiin. Varsinkin liike ja aktiivisuus parani. Sitä kautta saimme sitten riistoja heidän päässään. Siitä saimme maalipaikkoja ja olisimme kyllä voineet ratkaista pelin jo päätöserässä. Tärkeät pisteet, Rask sanoi Sport Contentille.

HIFK:n peli oli todella pahasti sekaisin kahdessa ensimmäisessä erässä. Sitä kuvasti parhaiten toisen erän alun helsinkiläisten ylivoima, jonka aikana parhaimmat paikat sai Lukko ja teki lopulta heti tasakentällisin 2-0-maalin.

- Kyllä me sössimme kahdessa ensimmäisessä erässä ihan liikaa kiekkoja. Siitä vastustaja sai vastahyökkäyksiä. Hyvä kasvutarina meiltä pelin sisällä, Rask myönsi.

HIFK:n pukukopissa ei pidetty kriisipalaveria toisella erätauolla, vaikka peli olikin sekaisin.

- Ei siinä nyt sen erikoisempaa. Kyllä me olimme käyneet jo ennen peliä läpi, miten meidän pitäisi pelata, mutta jostain syystä se jäi vajaaksi tuossa alussa. Varmasti siinä jokainen kävi omassa mielessään läpi, ettei tämä riitä millään, mitä olemme nyt kaksi ensimmäistä erää esittäneet. Sitten se alkoi kääntyä. Tietysti se meidän ensimmäinen maali toi meille ihan älyttömästi lisää energiaa, Rask sanoi.

Avainasemassa oli tunne- ja tahtotila. Sitä kautta HIFK:n fyysisyys kohosi kolmanteen erään. Tahdonvoimalla on urheilussa usein suuri merkitys.

- Kyllä se niin oli. Siitä syystähän me tänään voitimme. Tunnetila ja kiima nousi. En tiedä voiko sanoa, että halusimme enemmän, sillä kaikkihan varmaan parasta haluaa aina, mutta jostain se löytyi sitten meille, vaikka sitä ei ensimmäisessä kahdessa erässä ollutkaan jostain syystä. Hyvä tulos, Rask linjasi.

Teksti: Ville Hirvonen, Helsingin Jäähalli