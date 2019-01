Kiinan KHL-seura antoi Jussi Tapolalle kenkää – Tapolaa ei voi syyttää

Jääkiekon KHL:ssä pelaava kiinalaisseura Red Star Kunlun ilmoitti antaneensa potkut päävalmentajalleen Jussi Tapolalle sekä tämän apuvalmentajalle Jyrki Aholle. Kolmas perättäinen tappio johti tällaiseen päätökseen.

Red Star Kunlun on jäämässä KHL:n pudotuspeleistä rannalle. Eroa pudotuspeliviivaan joukkueella on kahdeksan pistettä, kun pelaamatta runkosarjasta on enää 12 ottelua.

Tapolalla on pesti Tapparassa urheilu- ja kehitysjohtajana. Tapparaan hänen on määrä palata 1. toukokuuta.

Kunlunissa Tapola teki, minkä pystyi. Häntä ei voi syyttää heikosta menestyksestä. Olosuhteet olivat vain haasteelliset.

Red Star Kunlun on muukalaislegioona, jossa ei ole yhtään säännöllisesti peliaikaa saavaa syntyperäistä kiinalaispelaajaa. Kotiottelunsa Red Star pelaa Shanghaissa ja Pekingissä. Pelaajat asustelevat hotellissa.

Red Star Kunlun matkustelee valtavia matkoja kaudessa. Seuran reissaamista hämmästellään NHL:ssäkin, joka on tunnettu raskaista vieraskiertueistaan. Lentomatkat Kiinasta Eurooppaan ovat aikaerorasituksineen kuitenkin oma lukunsa.

Tapola on tietysti helppo laittaa syntipukiksi. Hän ei myöskään ole ensimmäinen toimintansa 2016 aloittaneesta Red Starista potkut saanut valmentaja. Legendaarinen Mike Keenan sai kenkää 2017.

Red Star Kunlunin rahoitus on kunnossa, mutta hyvä kysymys kuuluu, palveleeko seura kiinalaisen jääkiekkokulttuurin kehittymistä? Kiinalaiset haluaisivat nähdä kiinalaispelaajia.

Jääkiekon Aasian liiga voisi olla Red Starille parempi ratkaisu. Matkustelua olisi vähemmän ja kiinalaispelaajia voisi mahtua joukkueeseen enemmän.

Nykyinen Red Star Kunlun-projekti vaikuttaa kahlaamiselta umpihangessa. Siitä hyötyvät lähinnä vain pelaajat ja valmentajat, jotka tekevät joukkueessa mukavan tilin.

Tapolan cv:ssä potkut eivät ole rasite. Red Star Kunlunin haasteellinen ympäristö tiedetään.

Tapolalla lienee valmentajana kysyntää. Sveitsissä on tiettävästi kiinnostusta.