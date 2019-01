Rasmus Ristolainen tekee selväksi: "Lasken vain voitot"

Pudotuspelipaikasta jääkiekon NHL:ssä pitkästä aikaa taisteleva Buffalo Sabres hävisi perjantaina Vancouverissa Canucksille 3-4. Sabresin suomalaispuolustaja Rasmus Ristolainen oli harmissaan.

Sabresille tappio oli neljäs viimeiseen viiteen peliin.

- Nyt on meidän selkäranka välillä katkennut. On tullut sellaisia helppoja virheitä. On annettu pelejä vastustajalle, Ristolainen sanoi.

Sabres hallitsi peliä, mutta Canucks rankaisi vastustajan virheistä tehokkaasti.

- Maalinteko on ollut vaikeaa. Tänään meillä oli mun mielestäni paljon enemmän paikkoja, Ristolainen sanoi.

Ristolainen pelaa Sabresin miehistössä isoja minuutteja. Hän pelasi Vancouveriakin vastaan hyvän ottelun, mutta se ei miestä itseään lohduttanut.

- Itseltäni vaadin paljon. Jos ei voittoja tule, tulisi pelata paremmin. Itse lasken vain voitot, Ristolainen totesi.

Ristolainen pelaa fyysisesti. Vaikka NHL:ssä taklaukset ovat vähentyneet, tykkää Ristolainen yhä taklata.

- Pelaan omalla tyylilläni. Luistelen mielestäni hyvin ja paineistan hyvin mailalla, mutta mutta myös taklaukset kuuluvat peliini. Pelaan fyysisesti.

Aiemmin NHL:ssä pelaajilla oli toisissa joukkueissa vihamiehiä, mutta viime aikoina moinen on vähentynyt. Ristolainen ilmoittaa olevansa ”vanhan tyylin mies”.

- Kyllä mulla löytyy joka joukkueesta inhokkeja, joita yritän metsästää. Mutta se on tietenkin ihmisten persoonistakin kiinni. Omasta mielestäni olen aika ”idiootti” kentällä. Sekin kuuluu mun pelityyliini, että saan jonkun pelin vähän sekaisin. Mutta kai se kaikki tommoinen on pikku hiljaa poistumassa.

Ristolainen on pelannut Sabresissa vuodesta 2013. Hänen aikanaan seura ei ole kertaakaan edennyt pudotuspeleihin.

Viime kausi oli Sabresilta surkea, mutta nyt näyttää vähän paremmalta. Matkaa pudotuspeliviivalle on neljä pistettä ja runkosarjastakin Sabresilla on jäljellä vielä 34 ottelua.

Suomessa Ristolainen muistetaan nuorten MM-kullasta 2014. Silloin hän ratkaisi loppuottelun tekemällä voittomaalin Ruotsia vastaan jatkoajalla.

Nuorten MM-kullan jälkeen Ristolainen on nähty Leijonissa vain World Cupissa 2016.

Teksti: Otto Palojärvi, Vancouver