Lauri Markkasen seuralla synkkä kympin putki – nyt tuli viimein voitto

Lauri Markkasen Chicago Bulls katkaisi pitkän tappioputkensa koripallon NBA-liigassa maanantaina. Kymmenen edellistä otteluaan hävinnyt Chicago kukisti koko NBA:n jumbona olevan Cleveland Cavaliersin vieraissa 104-88.

Bulls oli kulkenut syvissä vesissä. Kymmenen ottelun tappioputki karisti joukkueen ympäriltä uskottavuutta.

- Tämä sai apinan pois harteiltamme. On syvältä hävitä 10 ottelua putkeen. Se on turhauttavaa. Nyt voimme hengähtää hetken ja yrittää voittaa keskiviikkona kotona, 13 pistettä heittänyt ja yhdeksän koriin johtanutta syöttöä jakanut Bullsin pelintekijä Kris Dunn sanoi seuran verkkosivuilla.

Markkanen kirjautti Cleveland-voitossa tililleen 13 pistettä ja kahdeksan levypalloa. Suomalaistähti upotti 11 pelitilanneyrityksestään viisi. Viidestä kolmen pisteen heitostaan hän laittoi kolme sisään.

Zach LaVine oli 25 pisteellään Chicagon ahnein. Bobby Portis pussitti 15 pistettä.

- Löysimme avoimet jätkät. Puolustuspelimme määräsi tahdin, Bullsin päävalmentaja Jim Boylen totesi.

Sarjataulukossa Chicago on koko NBA:ssa nyt neljänneksi viimeisenä. Vaikka kausi on vasta ylittänyt puolen välin, on aika lailla selvää, ettei Bullsia tulla näkemään pudotuspeleissä.