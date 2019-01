Leijonissa mitaleita voittanut maalivahti sai rahakkaan NHL-sopimuksen

Edmonton Oilers on tehnyt kolmivuotisen sopimuksen maalivahtinsa Mikko Koskisen kanssa. Koskinen tienaa uuden sopimuksensa myötä peräti 4,5 miljoonaa dollaria kaudessa.

Koskinen oli viime kauden jälkeen tehnyt Oilersin kanssa yksivuotisen sopimuksen, josta tienasi 2,5 miljoonaa. Uuden sopimuksen myötä voi sanoa hänen ylittäneen odotukset.

Koskisen alku Oilersissa oli vaikea. Vielä syksyllä arvioitiin, ettei hän syrjäyttäisi Cam Talbotia ykkösmaalivahdin paikalta.

Talven aikana Koskinen on pelannut loistavasti.

- Pitää voittaa pelejä, jos haluaa pysyä maalissa. Se on se elinehto, millä on menty. Päivä kerrallaan. Ei voi ajatella pidemmälle, hän totesi itse toissa lauantaina Sport Contentille Edmontonissa.

Koskisen ensimmäinen yritys NHL:ssä New York Islandersissa 2010-11 epäonnistui. Sen jälkeen hän rakensi uraa KHL:ssä. Parin Sibir Novosibirskissä vietetyn kauden jälkeen Koskinen siirtyi SKA Pietariin torjuen siellä kaksi KHL-mestaruutta.

- Sama duunihan tää on periaatteessa. Meillä oli asiat niin hyvin Pietarissa, että sitä SKA:ta voi oikeastaan kutsua NHL-organisaatioksi. Pelaajille asiat tehtiin Pietarissa pelaajille viimeisen päälle niin hyvin kuin mahdollista. Samalla lailla on asiat täälläkin. Ei voi valittaa, Koskinen vertaa NHL:n ja KHL:n eroja.

Pietari on kaupunkina Edmontonia hohdokkaampi. Kylmää Edmontonia voisikin verrata siperialaiseen Novosbirskiin.

- Tätä voi verrata Novosibirskiin. Edmonton on paikallinen Novosibirsk varmasti. Pitää se paikkansa. Mutta halli on hieno ja puitteet on hyvät. Kotona on hyvä olla, Koskinen naurahtaa.

Edmontonissa rahoitus on nykyään vankalla pohjalla. Joukkueessa on paljon nuoria lupauksia ja Connor McDavid on 21-vuotiaana jo maailman tunnetuimpia jääkiekkoilijoita.

Menestys edellyttää tietysti hyvää maalivahtipeliä. Koskisen sopimus kertoo siitä, että hän on merkittävä palikka Oilersin kunnianhimoisessa suunnitelmassa.

Suomalaisille Koskinen on tullut tutuksi MM-kisoista. Hän voitti MM-hopeaa 2014 ja 2016. Koskinen torjui myös Leijonien ykkösveskarina Pyeongchangin 2018 olympialaisissa.

Mikäli NHL päästää pelaajansa Pekingin 2022 olympialaisiin, lienee Koskinen vahvoilla Suomen joukkueeseen. Hän toimi jo Leijonien kolmosveskarina 2016 World Cupissa, jossa torjuntavastuun saivat Suomen joukkueessa Tuukka Rask ja Pekka Rinne.