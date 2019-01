Jokereille vihdoin kotivoitto – pitkällä vierasputkella haetaan sinettiä kotiedulle

Jokerit päätti neljän perättäisen ottelun kotitappioputkensa voitettuaan perjantaina Torpedo Nizhni Novgorodin 4-2.

Jokerit pelasi vahvan ottelun.

– Hallitsimme peliä ja kontrolloimme kiekkoa suurimman osan pelistä. He saivat ensimmäisen maalin, mutta jatkoimme hyvää tekemistä ja pääsimme nopeasti tasoihin. Ensimmäinen erä oli meiltä erittäin vahva, pisteputkensa 11 ottelun mittaiseksi kasvattanut Jokerien hyökkääjä Nicklas Jensen kommentoi seuransa tiedotteessa.

Jokereilla maalinteko on viime aikoina tökkinyt ja sen seurauksena takkiin on tullut.

– Tämä oli meille todella tärkeä voitto. Meillä oli muutama harmittava tappio alla, vaikka emme ole pelanneet viime aikoina huonosti. Oli tärkeä päästä taas voittojen tielle. Meillä on hyvä tekemisen meininki joukkueessa, joten nyt täytyy antaa vain mennä, Jensen sanoi.

Jokerit on läntisen konferenssin sarjataulukossa neljäntenä. Se sijoitus riittää pudotuspeleissä kotietuun. Lähimmät uhkaajat Moskovan Spartak ja Moskovan Dynamo ovat yhdeksän pisteen päässä.

Jokerit pelaa peräti seitsemän seuraavaa ottelua vieraskaukalossa. Vastassa ovat Salavat Julajev Ufa, Sibir Novosibirsk, Barys Astana, Traktor Tsheljabinsk, Dinamo Riika, Dynamo Moskova ja Pietarin SKA.

Näissä otteluissa tulisi ottaa voittoja, jotta kotietu sinetöityisi. Jokerit taistelee tiukasti myös läntisen konferenssin kolmospaikasta ollessaan Lokomotiv Jaroslavlia kolme pistettä perässä.

– Sanomattakin selvää on, että edessä on tärkeä jakso ja meidän täytyy onnistua voittamaan kovia pelejä vieraissa. Meidän täytyy pelata fiksua jääkiekkoa. Otteluiden alut ovat tärkeitä ja meidän tulee olla niissä aktiivisia ja energisiä. Tällä kaudella on ollut pelejä, joissa olemme pelanneet 40 tai 50 minuuttia hyvin, mutta on erityisen tärkeää vieraissa pelata koko pelin ajan hyvin, Jensen päätti.

Seuraavan kotiottelunsa Jokerit pelaa vasta 18. helmikuuta.