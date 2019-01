Lauri Markkasen Chicago Bullsin tuska vain jatkuu

Lauri Markkasen edustaman Chicago Bullsin surkea vire koripallon NBA-liigassa jatkui perjantaina. Chicago kärsi kotitappion LA Clippersille lukemin 101-106.

Bulls on hävinnyt viimeisestä 13 ottelustaan 12. Tappiokierteen tuska näkyy joukkueen otteissa.

Lauri Markkasta surkeasta kierteestä ei voi syyttää. Hän teki perjantaina kaksi ennätystä.

Markkanen heitti 13 pistettä. Hän kirjautti tililleen myös yhdeksän levypalloa, kolme blokkia ja yhden riiston.

Markkanen upotti seitsemästä kolmen pisteen heitostaan kolme. Hän laittoi kaikista 13 pelitilanneyrityksestään sisään neljä ja onnistui kummassakin vapaaheitossaan.

Blokkimäärä on Markkasen NBA-ennätys. Hän on upottanut vähintään kolme kolmosta kuudessa peräkkäisessä ottelussa, mikä jakaa Bullsin seuraennätystä.

Zach LaVine heitti Chicagolle 29 pistettä. Bobby Portis saalisti 18 pistettä ja 14 levypalloa. Jabari Parker pussitti 15 pistettä.

Clippersin Lou Williamsin tripla-tupla muodostui 31 pisteestä, 10 levypallosta ja 10 syötöstä. Tobias Harris teki 29 pistetä.

Clippersillä oli vaikeuksia ehtiä kamppailuun. ESPN-kanavan mukaan vieraiden viimeinen bussi saapui hallille vasta puoli tuntia ennen ottelun alkua. Kolmen kilometrin matka hotellilta pelipaikalle kesti tunnin ja 45 minuuttia. Syynä olivat pakkanen ja lumi, jotka olivat ottaneet Chicagon haltuunsa.

Chicago Bulls on koko NBA:n sarjataulukossa neljänneksi viimeisenä. Itäisessä konferenssissa heikompi voittoprosentti on vain New York Knicksilla ja Cleveland Cavaliersissa. Lännessä heikompi voittoprosentti on Phoenix Sunsilla.

Se on selvä asia, ettei Chicago Bullsia tulla tällä kaudella näkemään pudotuspeleissä. Viimeisen 11 runkosarjaviikon aikana joukkue keskittyykin lähinnä kasvojen pesuun, missä töitä riittää.