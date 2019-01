Toisen polven voittaja Lindholm juhli Rovaniemellä – Valtteri Bottas väläytteli rallivauhtiaan

Rovaniemen perinteikäs Tunturiralli eli Arctic Lapland Rally päättyi 22-vuotiaan Emil Lindholmin voittoon. Hänelle SM-rallivoitto oli uran ensimmäinen. Tositoimissa kisassa nähtiin myös Valtteri Bottas

Kisaa ylivoimaisesti hallinnut Lindholm päihitti toiseksi sijoittuneen Teemu Asunmaan 49,2 sekunnilla, vaikka kärsi lauantaina ohjaustehostinongelmista.

- En odottanut, että näin hyvin menisi. On tämä kohtalaisen kovan työn takana. Paljon ollaan opeteltu nuottia ja säädetty autoa, ja se alkaa olemaan nyt aikalailla mieleinen. Ralli on niin monen tekijän summa, että jokaisen osa-alueen on osuttava kohdalleen, jos haluaa pärjätä, kommentoi Lindholm Ralli SM:n tiedotteessa.

Lindholmista tuli Tunturirallin toisen polven voittaja.

- Isällä (Sebastian Lindholm) on täältä yksi voitto ja nyt myös minulla, joten nyt ollaan edes jossain hänen kanssaan samalla viivalla. Mitä enemmän kilsoja tulee, niin sitä paremmin tuo uusi auto istuu käteen.

Toiseksi kaasutelleen Asunmaan mukaan kisa ratkesi jo perjantaina.

- Kyllä se voitto karkasi jo perjantaina ja olisi se karannut viimeistään tänään lauantaina, lumipöly oli niin kova, ettei siihen pysty vastaamaan. Juhan kanssa ajettiin sitten kilpaa ja se päättyi meidän eduksi tällä kertaa, Asunmaa kommentoi tiedotteessaan.

Lindholm ajoi Valtteri Bottaksen perässä isolla lähtövälillä, mutta takana tulleet muut SM1-luokan kilpailijat lähtivät reitille minuutin välein. Asunmaan mukaan olosuhteet olivat muutenkin haastavat.

- Ei ollut helppoa. Niin kova pakkanen ja kova jää, oli liukasta. Sitten se pöly siihen vielä päälle. Paljon tulee tilanteita ja penkkaan osumisia. Läpi kuitenkin tultiin tänä vuonna ja ok pisteet, niin tästä on hyvä lähteä Kouvolaan, Asunmaa kommentoi.

Valtteri Bottas oli kisassa viides. Hän hävisi Lindholmille minuutin ja 59,2 sekuntia.

- Tosi hieno kokemus kaiken kaikkiaan. Yksi tavoite oli päästä maaliin ja se täyttyi. Opittiin matkalla paljon ja vauhti kasvoi koko ajan. Luotto kasvoi koko ajan ajamiseen. Kaikki meni suunnitelmien mukaan. Lähettiin suht rauhassa ja kiristettiin sitten vauhtia aina, kun siltä tuntui. Pystyttiin välttämään isoimmat virheet, vaikka vähän olikin tilanteita. Hyvä fiilis jäi ja kiva oli saada se yksi pätkävoittokin siihen, Bottas sanoi.

Bottakselle nuotteja luki Marcus Grönholmin kartturina kaksi maailmanmestaruutta voittanut Timo Rautiainen.

- Timosta oli iso apu tässä ja opin häneltä todella paljon. Olen todella tyytyväinen meidän yhteistyöhön ja tähän projektiin. Viimeistään ensi vuonna ajamme seuraavan rallin täällä, Bottas kertoi.

Lindholmin ja Asunmaan lisäksi Bottaksen edelle sijoittuivat Juha Salo ja Henrik Pietarinen. Salo oli kolmas ja Pietarinen neljäs.