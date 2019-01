Lumilautailutähti Rene Rinnekangas nousi maailman huipputasolle

Suomalaislumilautailijat saavuttivat lajin arvostetuimmassa tapahtumassa X Gamesissa Coloradon Aspenissa kaksi mitalia. Rene Rinnekangas oli slopestylessa toinen ja Enni Rukajärvi kolmas.

Rukajärvelle, kaksinkertaiselle olympiamitalistille, mitali oli X Gamesin slopestylesta uran neljäs. Hän oli aiemmin voittanut 2011 kultaa, 2012 hopeaa ja 2018 pronssia.

Rukajärvi oli suoritukseensa hieman pettynyt.

- Oli hienoa päästä podiumille, mutta aika paljon jäi hampaankoloon. En saanut tehtyä ihan sitä laskua mitä piti. Varsinkin reileissä sipuli petti, niin se jäi harmittamaan. Olisi ollut kiva saada caballerial 900 tehtyä, mutta olisi vaan pitänyt ottaa enemmän vauhtia. Ihan hyvä fiilis oli laskea, mutta aika tosi rankka viikko ollut, Rukajärvi kommentoi Lumilautaliiton tiedotteessa.

Rinnekangas saavutti ensimmäisen X Games-mitalinsa.

- Niin uskomattoman fiiliksissä. Ihan unelmien täyttymys, että ensin pääsee tänne, big airissa finaaliin ja siellä vitossija, sitten vielä slopen finaaliin pääsi ja slopessa kakkonen. Ei saakeli, ei voisi paljon enempää kiero savolainen pyytää. Ihan huippu fiilis. Nuorempana aina heräsin katsomaan näitä kisoja ja unelmoinut tästä. Nyt se on totta, niin ihan huippua, Rinnekangas kommentoi Lumilautaliiton tiedotteessa.

X Gamesissa Rinnekangas ylsi finaaliin big airissakin. Siinä hän sijoittui viidenneksi.

Iisalmesta kotoisin oleva Rinnekangas, 19, on suomalaisen talviurheilun merkittävimpiä lupauksia. Aspenissa hän todisti nousseensa maailman huipulle.

Lumilautailijat eivät tavallisesti miellä olympiakisoja uransa merkittäväksi tavoitteeksi, mikä on ymmärrettävääkin, koska lajissa on paljon muitakin huippukisoja ja tienestitkin kerätään aivan muista tapahtumista. Lajin luonteeseen kuuluu myös kaverihenki, josta vakava olympiatouhuilu on toisinaan kaukana,

Rinnekangas nähtiin tositoimissa olympialaisissa viime talvena Pyeongchangissa. Hän mursi kätensä slopestylen karsinnassa, mutta osallistui big air-kisaan siitä huolimatta.

Rinnekangas totesikin Pyeongchangissa, että oli tosi siistiä olla olympialaisissa. Hän ilmoitti odottavansa jo Pekingin 2022 olympialaisia.

Pekingin kisoihin on aikaa vielä kolme vuotta, mutta Rinnekangasta voi jo pitää niiden kisojen suhteen yhtenä Suomen merkittävimmistä mitalitoivoista.

Olemukseltaan Rinnekangas poikkeaa suomalaisen urheilutähden prototyypistä melkoisesti. Hän on ulospäin suuntautunut ja juttelee medialle mielellään. Rinnekangasta voikin pitää Kimi Räikkösen täydellisenä vastakohtana.

Ensi perjantaina Utahin Park Cityssa alkavat lumilautailun MM-kisat. Rinnekankaan ja Rukajärven lisäksi niihin osallistuvat suomalaisista Anton Lindfors, Kalle Järvilehto ja X Gamesissa slopestylessa kahdeksanneksi sijoittunut Roope Tonteri.

X Gamesin slopestyle-kisojen kultamitalit veivät Kanadan Mark McMorris ja Uuden-Seelannin Zoi Sadowski-Synnott.