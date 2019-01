Jumbokin vei voiton – Lauri Markkasen Chicago Bulls kyntää todella syvällä

Lauri Markkanen teki sunnuntaina Chicago Bullsin seuraennätyksen ja saavutti tupla-tuplan, mutta se häntä tuskin lohdutti. Koripallon NBA-liigassa pahassa tappiokierteessä oleva Bulls hävisi liigan peränpitäjälle Cleveland Cavaliersille koriluvuin 101-104.

Markkanen heitti 21 pistettä ja nappasi 15 levypalloa. Suomalaistähden tilille kirjattiin myös yksi syöttö ja yksi riisto. Hän ei menettänyt palloa kertaakaan.

Markkanen upotti seitsemästä kolmosyrityksestään neljä. Hän laittoi 15 pelitilanneheitostaan kuusi sisään ja onnistui kaikissa viidessä vapaaheitossaan.

Markkanen teki samalla seurahistoriaa. Hänestä tuli ensimmäinen Bulls-pelaaja, joka on pussittanut vähintään kolme kolmosta seitsemässä peräkkäisessä ottelussa.

Myös Chicagon takamies Zach LaVine ylsi tupla-tuplaan. Päätössummerin soidessa potentiaalisen tasoituskolmosen missannut LaVine saalisti 17 pistettä ja 12 levypalloa.

Robin Lopez heitti Chicagolle 16 pistettä. Avausviisikkoon nostettu Wayne Selden pussitti 15 pistettä.

Jordan Clarkson ja Alec Burks heittivät Clevelandille 18 pistettä mieheen. Cedi Osman teki 17 pistettä. Ante Zizic nappasi 14 levypalloa.

LeBron Jamesin vahvistamana 2016 NBA:n mestaruuden voittanut Cleveland Cavaliers on LeBronin lähdön jälkeen romahtanut täysin. Konferenssinsa ykkönen neljän edellisen kauden aikana ollut Cavaliers on tällä kaudella voittanut 10 ottelua.

Tappioita tilillä on 41 eli nyt on jo selvää, että Cavaliers on hävinnyt puolet kauden otteluistaan, vaikka voittaisi kaikki viimeiset 31 otteluaan.

Chicago Bulls on 11 voitollaan ja 39 tappiollaan NBA:ssa neljänneksi viimeisenä. Viimeisestä 14 ko joukkue on hävinnyt 13.

Markkanen on pelannut kohtuullisen hyvin illasta toiseen tehtyään useita ennätyksiä, mutta se ei ole joukkuetta voittoihin auttanut.