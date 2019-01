Patrik Laine vaeltaa varjojen mailla

Suomalaisten rakastamalla NHL-tähdellä Patrik Laineella on meneillään vaikea ajanjakso. Ongelmat tulivat selvästi esiin maanantaina pelatussa ottelussa Philadelphia Flyersia vastaan.

Flyers voitti ottelun 3-1-lukemin. Laine oli jäällä jokaisen takaiskun aikana. Suomalainen laukoi maalia kohti kuusi kertaa ja pari laukausta olivat vaarallisiakin, mutta ruuti pysyi silti märkänä.

Laineen ongelmana ovat ketjukaveritkin. Vaikka Bryan Little onkin laadukas keskushyökkääjä, ei hän missään nimessä ole maailmanluokkaa. Laineen kaltainen maalintekijävirtuoosi kaipaisi rinnalleen parempaa sentteriä.

Tilastot Laineen osalta ovatkin karua luettavaa viime ajoilta. Laine saa lähes joka pelissä lähes 20 minuuttia peliaikaa ja pääsee käyttämään laukaustaan, mutta tulosta ei tule. Edelliset viisi ottelua ovat tuottaneet suomalaiselle vain saldon 1+1.

Laine on tehnyt vuoden 2019 puolella vain yhden maalin, jota voidaan pitää heikkona suorituksena pelaajalle, joka elää maaleistaan. Koko kauden saldo näyttää suomalaisen osalta nyt 25 maalia, joka on sinällään kova lukema, mutta tasaisuudesta ei ole tietoakaan: Laine teki nimittäin suurimman osan maaleistaan marraskuussa. Marraskuun jälkeen Laine on tehnyt NHL:ssä vain neljä maalia.

Laineen tulokassopimus päättyy tämän kauden jälkeen. Tehottomuus vaikuttanee palkkapussiin.

Laineen tienestit varmasti tulevat kasvamaan, mutta tehottomuus voi laskea tuloja jopa useammalla miljoonalla.

Kritiikin keskellä tietysti unohdetaan, että Laine on vasta 20-vuotias. Esimerkiksi Teemu Selänne siirtyi NHL-kaukaloihin vasta 22-vuotiaana ja oli pelaajana silloin paljon kypsempi.