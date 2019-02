Jokerit entistä lähempänä kotietua

Jokerit voitti KHL:ssä torstaina Siperiassa Sibir Novosibirskin 4-3. Voittomaalin viimeisteli jatkoajalla Sami Lepistö.

– Jatkoajalla pelataan aika luomulätkää ja paikkoja avautuu. Näin, että veskari lähtee kauas vastaan ja ehdin kiekolle. Vähän siinä tasapainoa koeteltiin, mutta sain laitettua sisään. Tärkeät pisteet otettiin, Lepistö sanoi.

Sibir nousi useamman kerran tasoihin.

– Aika erikoinen peli. Peli oli meidän hallussa, mutta kuitenkin mentiin paljon päästä päähän. Ei meillä isompaa hätää ollut missään vaiheessa. Sellainen fiilis oli, että tämä hoidetaan, mutta nyt se tuli sitten pidemmän kaavan kautta, Lepistö sanoi.

Jokerit on voittonsa myötä entistä lähempänä pudotuspelien kotietua. Läntisessä konferenssissa Jokerit on neljäntenä. Viidentenä oleva yhden ottelun enemmän pelannut Moskovan Dynamo on yhdeksän pistettä perässä.

Jokerit tarvitsee pudotuspelien kotietuun vain kolme otteluvoittoa viimeisestä kahdeksasta ottelustaan, vaikka Dynamo voittaisi kaikki pelinsä. Kolmospaikalla olevaan Lokomotiv Jaroslavliin Jokereilla on matkaa kolme pistettä.

Jokerit pelaa seuraavaksi lauantaina Kazakstanissa. Neljän ottelun vieraskiertueen kolmannessa ottelussa vastaan asettuu Barys Astana.

– Neljä pistettä on maksimi toistaiseksi tältä kiertueelta ja sen olemme ansainneet. Nämä ovat kevättä ajatellen tärkeitä asioita, että pystytään kääntämään vieraissa pelejä voitoiksi. Meidän täytyy jatkaa samalla kaavalla, mutta tietenkin meidän täytyy pystyä tappamaan pelejä nopeammin ja vastustajalle ei saa antaa helppoja maaleja, Lepistö kertoi.