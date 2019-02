HIFK valmentajavaihdoksensa jälkeen voittoputkessa

Viime viikolla päävalmentajalleen Ari-Pekka Selinille potkut antanut HIFK otti uuden päävalmentajansa Jarno Pikkaraisen komennossa jo kolmannen voittonsa. SaiPa taipui HIFK:lle 2-3. Pikkaraisen voittoprosentti on kolmen ottelun jälkeen täydet 100.

Helpolla voitto ei irronnut, sillä etenkin avauserä oli vahva vieraiden osalta. Elmeri Kaksosen ja Micke Saaren maalit veivät SaiPan jo 2-0-johtoon. Isäntien sankariksi nousi tehot 2+1 iskenyt Joonas Rask.

Raskin avauserän lopun kavennusosuma nosti isännät mukaan peliin. Rask vastasi lisäksi toisen erän ainoasta maalista.

Maali oli 28-vuotiaan Raskin kauden 15:s. Hän rikkoi samalla oman yhden kauden maaliennätyksensä.

Rask on tällä kaudella saalistanut 15+12=27. Hän on enää kahden pisteen päässä yhden kauden piste-ennätyksestään Liigassa.

HIFK kiri sai sinetin kolmannen erän loppupuolella, kun puolustaja Teemu Erosen viivakuti ohitti ylivoimalla SaiPan maalivahdin Frans Tuohimaan.

Kyseessä oli HIFK:n kolmas perättäinen voitto. Joukkue nousi samalla sarjataulukon viidenneksi.

Sarjataulukon kakkospaikkaan HIFK:lla on matkaa kymmenen pistettä. Pelaamatta joukkueella on 14 ottelua, joten teoreettisia mahdollisuuksia kakkospaikkaan ainakin on.

SaiPa on sarjassa kahdeksantena. Pudotuspeliviivan alapuolella oleva JYP on SaiPaa kahdeksan pistettä perässä, joten pudotuspelipaikastaan SaiPa saa käydä vielä tiukan taiston.