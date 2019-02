Patrik Laineella ei näytä hyvältä – yksi maali tammikuussa

Patrik Laine jäi kiikaritehoille torstainakin hänen seuransa Winnipeg Jetsin voittaessa Kyle Connorin toiseksi viimeisellä minuutilla tekemällä maalilla Columbus Blue Jacketsin 4-3. Laine laukoi maalia kohti kaksi kertaa, mutta Blue Jacketsin maalivahti Sergei Bobrovski torjui.

Laine teki tammikuussa vain yhden maalin. Se oli hänen NHL-uransa toistaiseksi heikoin kuukausisaldo.

Marraskuussa Laine löysi maalijyvänsä, kun Winnipeg ja Florida Panthers pelasivat Helsingissä kaksi ottelua. Laine vitsailikin suomalaisen hanaveden auttaneen. Marraskuun aikana hän teki peräti 18 maalia.

Tehot ovat kadonneet sitä mukaa, mitä enemmän Laine on nauttinut pohjoisamerikkalaista pullovettä. Maalihanat hiipuivat joulukuussa, jolloin hän teki vain neljä maalia, ja tammikuu oli Laineelle tehojen osalta suoranainen katastrofi.

Laineen tehosaldokin oli surkea. Lukema -14 on Winnipeg Jetsin heikoin.

Laineen tulokassopimus Jetsin kanssa päättyy tähän kauteen. Rahakasta ja pitkää jatkopestiä tuskin tulee, jos ruuti on märkää keväälläkin. Pudotuspeleissä Lainetta uhkaa katsomokomennus eli popcornosasto.

Se on selvää, että Laineella on yksi NHL:n kovimmista laukauksista. Laukaisupaikkojen löytäminen ja osumatarkkuus ovat olleet kuitenkin hakusessa.

Ongelmat johtuvat henkisestä puolesta. Laine tunnetaan siitä, että hän on ankara itselleen. Kenties liiankin ankara.

Muistettakoon, että Laine täyttää keväällä 21 vuotta. Hän on hyvin nuori pelaaja, jolla on yhä potentiaalia kehittyä yhdeksi NHL:n 2020-luvun merkittävimmistä pelaajista. Varmasti Jetsissäkin moinen tiedostetaan, mutta on toinen juttu, riittääkö siellä kärsivällisyyttä. Ammattilaisurheilussahan aika on rahaa.