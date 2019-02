Matti Nykänen oli kansainvälinenkin julkkis – Eddie The Eagle-elokuva palautti mieliin Pohjois-Amerikassa

Mäkikotka Matti Nykäsen kuolema oli Suomessa mediatapahtumana omissa sfääreissään. Iltapäivälehdet haastattelivat maanantaina käytännössä kaikki mahdolliset Nykäsen elämään liittyneet julkkikset. Nykänen eli mediasta ja hänen kuolemansa oli uutisoinnin mittasuhteissa aivan omassa luokassaan.

Superjulkkiksena Nykänen ehti olla Suomessa 37 vuoden ajan ja media ottikin hänestä kaiken irti. Nykänen itse ruokki mediaa auliisti elämänsä loppuun saakka ja hyötyi siitä viimeisinä vuosinaan taloudellisesti hyvin.

Ulkomaillakin Nykänen oli hämmästyttävän tunnettu 2000-luvullakin. Saksassa hän aiheutti 2001 kohua Stern-lehdessä julkaistussa jutussa, jossa käsiteltiin ”mäkikotkan alennustilaa”. Jutusta saattoi saada kuvan, että entisiä huippu-urheilijoita kohdeltaisiin Suomessa huonosti.

Jutun kirjoittaja sai silloin selitellä kölniläisessä oluttuvassa paikalliselle väelle, ettei Suomen kansa ole aiheuttanut Nykäsen ongelmia.

Itävallassa Wienissä 2011 paikallinen taksikuski otti oma-aloitteisesti puheeksi Nykäsen. Taksikuski keskittyi muistelemaan Nykäsen urheilumenestyksiä todeten Matista kaihoisasti ”so legendarisch”.

Mäkihyppypelle Eddie Edwardsista tehty elokuva Eddie The Eagle toi Nykäsen kansainvälisesti jälleen parrasvaloihin. Yhdysvalloissa mäkihyppy on aika lailla tuntematon laji, mutta Eddie The Eagle-elokuva herätti varttuneemmassa väessä muistoja 1980-luvulta, jolloin olympiamäkihyppyä katseltiin Yhdysvalloissa tv:stä enemmän.

Useampi amerikkalainen kyseli viime vuosina urheilusta puhuttaessa, että teillä suomalaisillahan oli erinomaisia mäkihyppääjiä. Toronton lentokentällä 2016 amerikkalaismatkustaja kertoi käyneensä katsomassa poikansa kanssa Eddie The Eagle-elokuvan ja totesi sen herättäneen muistot henkiin merkittävästä suomalaisesta mäkihyppääjästä.

Amerikkalainen myös tiedusteli, mitä Nykäselle tapahtui tämän uran jälkeen? Nykäsen Wikipedia-sivun luettuaan hän oli pyörällä päästään.

Calgaryn 1988 olympiakisat tekivät Nykäsestä tunnetun Kanadassakin. Jääkiekon nuorten MM-kisojen yhteydessä Victoriassa ja Vancouverissa sekä kisojen jälkeen Calgaryssa useampikin varttuneempi kanadalainen yhdisti Suomen mäkihyppyyn ja Nykäseen suomalaisesta urheilusta keskustellessaan.

Victoriassa eräs kanadalainen oli kuullut myös Nykäsen laulajanurasta. Hän tiedusteli, toimiiko Nykänen nykyisin karaokelaulajana?

Pohjoismaissa Nykänen oli tietysti tunnettu. Norjassa ja Ruotsissa Matin tempauksista uutisoitiin useasti.

Nykäsen kuolemasta on uutisoitu ympäri maailmaa. Uutissähke tapahtuneesta tuli julki Kiinassakin, missä Nykänen oli tosin tuntematon suuruus.

Japanissa mäkihyppy on iso laji ja Nykänen oli siellä tunnettu persoona. Japanin mediassa Nykäsen kuolema on saanut paljon palstatilaa.