Tuukka Rask nauttii taas jääkiekkoilusta

Boston Bruinsin NHL-maalivahti Tuukka Rask on ampaissut joulun jälkeen uuteen huippuliitoon.

Tammikuussa oli tulla mutka matkaan. Rask kärsi aivotärähdyksen törmättyään vastustajan pelaajaan. Loukkaantuminen ei tule koskaan hyvään aikaan – tällä kertaa sentään kohtuulliseen: tulossa olivat All-Star-tauko ja vapaaviikko (”bye week”).

Sairausloman takia Raskilta jäikin väliin vain yksi ottelu. Miltä pelaaminen on toipumisen jälkeen tuntunut?

– Hyvältä, hyvältä! Rask innostui keskiviikkona New Yorkissa.

– Aivotärähdyksen oireet hävisivät nopeasti, muutamassa päivässä. Onneksi oli tauko tulossa, ja pääsin käytännössä heti taas mukaan peleihin. Siitä alettiin pikku hiljaa rakentaa taas.

Rask ja kakkosmaalivahti Anton Hudobin pelasivat hyvin yhteen kaksi edellistä kautta. Nyt kokenut Jaroslav Halak on Bruinsin toinen vaihtoehto. Rask on pitkänä miehenä hyvin peittävä, moderni maalivahti, kun taas Halak on tyyliltään ”torjuvampi” (hän kuuluu Juuse Saroksen ohella NHL:n lyhimpiin veskareihin).

– Meillä on Halakin kanssa ihan samanlainen kemia kuin Hudobinin kanssa. Tosi hyvin on toiminut koko kauden. Hyvä maalivahti ja todella mukava kaveri.

– Ollaan jaettu pelit aika lailla puoliksi. Toinen on pelannut välillä enemmän ja välillä toinen. Sykleissä menee. Molemmat treenaamme lujaa ja koitamme auttaa joukkueen voittoon.

Keskiviikkona Bruins hävisi vieraissa New York Rangersille 3-4. Bruins johti ottelua 3-1 vielä kolmannen erän puolivälissä. Ratkaisu syntyi voittomaalikilpailussa. Rask oli tällä kertaa varamaalivahtina.

– En mä tiedä, miten se meni, en katsonut niin tarkasti, Rask veisteli heti ottelun jälkeen Madison Square Gardenin pukukopissa.

– No, ensimmäisessä erässä annettiin vastustajalle liikaa tilaa. Sitten tiukennettiin ja hyökättiin paremmin. Lopussa päästettiin vastustaja harmittavasti ohi, hän sanoi hieman vakavoiduttuaan.

NHL:n Atlantic-divisioonaa Tampa Bay Lightning johtaa ylivoimaisesti. Sen perässä tulee kovia joukkueita tiukka nippu, johon myös Bruins kuuluu.

– Olemme pelanneet hyvin viimeisen kuukauden tai kaksikin, vaikkei suoritus ole joka ilta täydellinen. Olemme puolustaneet hyvin joukkueena. New York Islandersia vastaan (tiistaina) uhrauduimme ja taistelimme kiekosta todella hyvin.

– Kentällä tilanteet ja virheet näkee eri tavalla. Mutta jos itse en pelaa, en analysoi peliä niin paljon tai rasita aivojani turhaan. Kyllä sitä peliä kuitenkin sen verran seuraa, ettei kiekko tule päähän…

Rask myöntää, että oma pelivire tuppaa ailahtelemaan. Viime kauden alku oli tahmea. Pian paketti oli kuitenkin taas kasassa, ja NHL valitsi Raskin joulukuun 2017 parhaaksi pelaajaksi koko liigassa.

– Välillä kulkee ja välillä ei, ei siinä mitään salaisuutta ole. Aina tuntuu menevän siihen sapluunaan, että tietyt kuukaudet ovat heikompia. Toiset sellaisessa tilanteessa panikoivat, minä en.

– Meidän divari ja konferenssi ovat niin tiukat, ettei parane paljon notkahdella. Toivottavasti saadaan runkosarjassa vielä voitto- ja pisteputkia. Peli täytyy saada kuosiin, niin kaikilla on hyvä fiilis, kun pudotuspelit alkavat.

Tuttu trendi toistuu kaudella 2018–2019. Syksyllä oli vaikeaa, mutta sesongin edetessä Rask on noussut yhdeksi NHL:n kovimmista maalivahdeista. Sitten joulun Rask ei ole hävinnyt kertaakaan varsinaisella peliajalla.

Vuoden vaihtumisen jälkeen Raskin päästettyjen maalien keskiarvo (1,61) on parempi kuin kellään muulla paljon pelanneella veskarilla. Tällä hetkellä savonlinnalainen kuuluu pelipaikkansa ehdottomiin ykkösiin Carey Pricen (Montreal Canadiens) ja Robin Lehnerin (New York Islanders) ohella.

Viikonloppuna Raskista tuli Bruinsin seurahistorian voitokkain maalivahti. Runkosarjaotteluiden voittoja Boston-paidassa on 254 kappaletta.

– Jos tekee ennätyksen ja vielä Original Six -joukkueessa, niin onhan se ihan spesiaalia.

– Ei sitä auta kuitenkaan liikaa miettiä, nyt pitää keskittyä kauden peleihin. Olen toki todella kiitollinen, että saan pelata tällaisessa organisaatiossa. Mutta mietitään ennätyksiä sitten uran jälkeen.

Aktiivisista NHL-maalivahdeista Raskilla on voittoja kymmenenneksi eniten. Suomalaista edellä on vain Nashville Predatorsin Pekka Rinne (330 voittoa). Ykkösenä komeilee Roberto Luongo, joka on koonnut 481 otteluvoittoa runkosarjassa.

Rask, 31, on edustanut koko NHL-uransa Boston Bruinsia. Tilillä on 478 runkosarjaottelua ja 65 Stanley Cupin pudotuspeliottelua. Keväällä 2011 hän oli voittamassa Stanley Cupin mestaruutta, tosin Tim Thomasin kakkosena.

– Viihdyn hyvin Bostonin kaupungissa, samoin joukkueessa. Tästä on tullut minulle kotijoukkue. Olen aina ollut sellainen, että juurrun yhteen paikkaan. En tykkää muutoksista, ellei niitä ole ihan pakko tehdä, Tuukka Rask kertoo.

Haastattelu: Pasi Tuominen, New York