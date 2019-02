Jussi Jokinen valmis palaamaan Leijoniin ja NHL:ään

Kärpät päihitti jääkiekon Liigassa perjantaina Helsingissä HIFK:n 2-0. Yksi illan seuratuimpia hahmoja oli NHL-konkari Jussi Jokinen, joka syöttikin Nicklas Lasun tekemän voittomaaliksi jääneen osuman.

Jokinen näytti avauserässä, miksi hän pelasi vuosikaudet maailman parhaassa jääkiekkosarjassa. Jokinen järjesti Kärppien 1-0-maalin ylivoimalla jäätävän tarkalla syötöllä ja lopulta Nicklas Lasun osuma jäi voittomaaliksi. Jokinen myös itse odotti Nordiksen perjantai-iltaa innolla.

- Kyllä tämä on erityinen paikka Suomessa. Täällä on vuosien varrella pelattu upeita vääntöjä. 2004 välieräsarja IFK:ta vastaan on yksi parhaista sarjoista, mitä olen SM-liigassa pelannut. Kyllä tänne on aina hienoa tulla pelaamaan. Perjantai-ilta ja täysi Nordis. Meiltä tänään aika ehjä esitys. IFK:lla oli omat paikkansa, mutta he eivät saaneet maalia niistä. Kolmas erä etenkin oli meiltä jämäkkää tekemistä, Jokinen totesi sankalle toimittajajoukolle ottelun päätyttyä.

Jokinen on pelannut Kärpissä nyt kolme ottelua ja kerännyt komean saldon 0+5. Jokinen sanoo kuitenkin, että omassa pelissä on edelleen parannettavaa. Maalitili on edelleen avaamatta kotimaan pääsarjassa tämän kauden osalta.

- Kyllä sitä pitää pystyä vielä parantamaan, että olisi itsekin vähän isompi uhka. Ylivoimia ei ole vielä hirveästi tullut, mutta tänään saimme jo vähän sitä, mitä haettiin. Tärkeä avausmaali saatiin ylivoimalla. Se on tärkeää nykypäivän jääkiekossa ja helpottaa aina pelaamista. Ylivoima varmasti vielä paranee tuosta, kun päästään sitä enemmän harjoittelemaan ja pelaamaan, Jokinen mietti.

Jokinen pelasi edellisen kerran SM-liigassa NHL:n työsulkukaudella 2012-2013. Jokinen ei osaa vielä sanoa nykypäivän SM-liigan tasosta tarkempaa analyysia, sillä otanta on vielä pieni.

- Olen vasta kolme peliä pelannut, joten vaikea vielä tässä vaiheessa sanoa. Kyllähän täältä on paljon lähtenyt kovia pelaajia NHL:ään ja kyllä täällä pelataan vauhdikasta kiekkoa ja hyviä pelaajia on paljon. Kyllä meillä täällä on hyvä liiga, mutta koko ajan pitää tehdä töitä sen eteen, jotta pelaajat kokisivat tämän hyväksi liigaksi ponnistaa uralla eteenpäin NHL:ään tai muualle isompiin sarjoihin, Jokinen linjasi.

Leijonat kiinnostaa

Jokinen, 35, on vääjäämättä jo kiekkoilijan uransa loppupuolella. Jokinen itse kuitenkin vakuuttaa, että pelaaminen edelleen kiinnostaa, eikä hän ole tullut Kärppiin jäähdyttelemään. Leijonat ja NHL kiinnostavat edelleen. Tänä keväänä 951 NHL:n runkosarjaottelun konkaria ei kuitenkaan maajoukkuepaidassa nähdä. Syyt ovat hyvin ymmärrettävät.

- Olen tämän kevään osalta päättänyt, etten ole käytettävissä. Leijona-paita on aina ollut minulle tärkeä, mutta nyt joudun olemaan niin paljon perheestä erossa ja lapset ovat siinä iässä, että he kaipaavat isäänsä ja isä kaipaa heitä. En missään nimessä sulje sitä ovea, vaan kyllä se Leijona-paita edelleen kiinnostaa. Toivottavasti oma pelaaminen on vielä ensi vuonna ja tulevaisuudessakin sillä tasolla, että olen sen paidan arvoinen, Jokinen sanoi.

Jokisen perhe asuu edelleen Floridassa, missä Jokinen pelasi kolmen kauden ajan 2014-2017. Lapset käyvät koulunsa loppuun siellä ja isä kiekkoilee Suomessa, kunnes palaa kevään ratkaisupelien jälkeen taas perheensä luokse Yhdysvaltoihin. Mutta mitä Jokinen ajattelee tulevaisuudestaan? Onko osoite jatkossakin Oulun Kärpät vai vieläkö kokenut konkari haluaa yrittää takaisin NHL:ään? Jokinen kävi viime syksynä koeaikasopimuksella NHL-seura Detroit Red Wingsissä, mutta ei lopulta saanut sinne loppukauden sopimusta.

- NHL-ovea en ole vielä kokonaan sulkenut. Jos kuitenkin käy niin, ettei sinne enää pääse, niin kyllä sitten Kärpät on varmasti potentiaalinen vaihtoehto. Pelaaminen kiinnostaa edelleen ja intohimoa sitä kohtaan löytyy. Varmasti vielä muutaman vuoden pelaan, Jokinen paljasti.

Haastattelu_ Ville Hirvonen, Helsinki