Mikko Rantasella tuskaista: "Ei millään löydetä sitä alkukauden virettä"

NHL-joukkue Colorado Avalanchen pukukopissa pelikamojaan pakkasi lauantaina pettynyt mies. Hyökkääjä Mikko Rantasen edustama Avalanche oli juuri hävinnyt kuudennen kerran perättäin.

New York Islanders oli kotihallissaan parempi maalein 4-3. Puolustaja Ryan Pulock teki voitto-osuman jatkoajalla.

– Yksi sarjapiste ei tässä vaiheessa lohduta kyllä yhtään, Rantanen myönsi Barclays Centerin kopissa vain muutama minuutti ratkaisun jälkeen.

– Voitoilla playoffeihin mennään, nyt on tullut aivan liikaa tappioita. Pelkät yhdet pisteet eivät riitä, vaikka se parempi onkin kuin nolla.

Avalanchen ykkösketjussa Rantasen kanssa hyökkäävät Nathan MacKinnon ja Gabriel Landeskog. Nyt kun putki on vitjalla kylmennyt, on koko joukkue pinteessä.

– En ollut parhaimmillani tänään, eikä ketjullakaan päästy oikein hyökkäysalueelle. Pitäisi edes vähän momentumia saada vastustajan maalille, ykkösketju sentään ollaan. Toisaalta ei ollut paljon tehtävissä, kun Islanders otti kaiken tilan ja ajan pois.

Rantanen kuuluu 22-vuotiaana suomalaisten NHL-pelaajien nuoreen kaartiin. Lauantaina vastassa olivat vanhemmat valtiomiehet: Islandersin 34-vuotias Valtteri Filppula ja 32-vuotias Leo Komarov.

– Alkulämmöissä on aina rennompi meininki, ja siinä vähän sanailtiin. Ihan hyvässä hengessä. Tunnen molemmat ihan hyvin, hauskoja tyyppejä. Jos vain kaksi kertaa vuodessa nähdään, niin mukava on rupatella. Pelin aikana keskitytään sitten muuhun. Peli on bisnestä.

Pudotuspelipaikoista käydään NHL:n läntisessä konferenssissa huiman jännittävä kamppailu. Tappioputkesta huolimatta Colorado Avalanche on siinä vielä hyvin mukana. Suunnan täytyy kuitenkin kääntyä pian.

– Vähän kaikkea on koitettu, mutta millään ei löydetä sitä virettä, jolla voitettiin alkukaudella.

– Ei auta kuin yrittää uudestaan. Vielä on melkein 30 ottelua jäljellä runkosarjassa. Ei voi laittaa päätä pensaaseen. Täytyy vaan tehdä joka päivä parhaansa ja pistää kaasu pohjaan.

Juuri Rantanen on tuikkinut Avalanchen hurjan ykkösketjun tehotähtenä. Hänellä on kasassa 75 pistettä; Nathan MacKinnonilla on 73 ja Gabriel Landeskogilla 56 pinnaa. Viiteen viime peliin Rantanen on kuitenkin onnistunut kokoamaan vain pisteet 1+1.

– Joukkueessa on kyllä pidetty palavereja siitä, mitä voisi tehdä paremmin. Pikkujutuista se lähtee. Omiin virheisiin on kaaduttu nyt tällä vaikeimmalla hetkellä.

– Oma peli on ollut joukkueella hakusessa parikin kuukautta. Ei ole niin väliä, mikä joukkue on vastassa. Valmentaja (Jared Bednar) korostaakin oman pelityylin löytymistä. Aika huonoja ollaan oltu, viimeisten joukossa koko liigassa. Pelaamme epätasaisesti, ja omiin menee liikaa, Rantanen luettelee.

Haasteet jatkuvat. Seuraavan viikon aikana Avalanche saa vastaansa liigan kärkeen kuuluvat Boston Bruinsin, Toronto Maple Leafsin ja Winnipeg Jetsin sekä nousuvireisen St Louis Bluesin.

Haastattelu: Pasi Tuominen, Brooklyn, New York