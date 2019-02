Teemu Pukki yltynyt vahvaan maalivireeseen

Suomen jalkapallomaajoukkueen maalitykki Teemu Pukki loistaa Englannin toiseksi korkeimmalla sarjatasolla The Championshipissa. Sunnuntaina Pukki teki kaksi maalia seuransa Norwichin voittaessa Ipswichin 3-0.

Pukki onnistui maalinteossa jo neljännessä perättäisessä ottelussaan. Näissä peleissä hän on tehnyt yhteensä viisi maalia.

Pukki on tehnyt The Championshipissa tällä kaudella 28 ottelussa 20 maalia. Hän on maalintekijäpörssissä toisena. Sheffield Unitedin Billy Sharp on tehnyt kaksi maalia enemmän.

Pukin maalien myötä Norwich menestyy. Seura palasi voittonsa myötä The Championshipin kärkeen. Ensi kaudella Pukki saatetaankin nähdä tositoimissa Englannin Valioliigassa.

Suomen A-maajoukkue hyötyi viime syksynä Pukin maaleista Kansojen Liigassa otteluissa Unkaria ja Viroa vastaan. Huuhkajat voitti lohkonsa ja voi tarvittaessa hakea EM-kisapaikkaa kevään 2020 lisäkarsinnoista.

Niitä ennen pelataan tänä vuonna varsinaiset EM-karsinnat. Suomi aloittaa urakkansa maaliskuussa vieraissa. Avausvastustajat ovat Italia ja Armenia.

Pukin maalivire tietysti nostattaa Huuhkajien menestystoiveita karsintojen lähestyessä.