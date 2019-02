Mikael Granlundin kuiva kausi viimein ohi

Minnesota Wildin NHL-hyökkääjä Mikael Granlund onnistui viimein maalinteossa, mutta Wildille jäi sunnuntaina luu käteen New Yorkissa.

Wild hävisi Brooklynissä NY Islandersille 1-2. “Granny” ei ollut tehnyt maalia 14 otteluun, mutta nyt Jason Zucker petasi paikan, josta ei käynyt kieltäytyminen.

– Apina selässä tai ei, kyllä maalin tekeminen on aina kivaa. Sain kyllä todella hyvän syötön siinä, Granlund kertasi Barclays Centerin pukukopissa.

Suomalaissoturin ilme vakavoitui pian. Wild on hävinnyt kuudesta viime ottelustaan viisi. NHL:n äärimmäisen tiukassa läntisessä konferenssissa kylmiin putkiin ei ole varaa.

– Tasainen vääntö oli. Alussa jouduttiin takaa-ajoasemaan, mutta parannettiin siitä. Lopussa oli pari kovaa mylläkkää vastustajan maalilla, mutta ei ihan saatu tarvittavaa tasoitusmaalia.

– Mutta sellaista se on välillä. Pitää vaan löytää keinot voittaa. Tiukka on sarja, mutta nyt on edessä kotiotteluiden putki, joka voi auttaa, Granlund sanoi.

Islandersin leirissä vallitsi tyystin erilainen ilmapiiri. Vaisujen vuosien jälkeen tehtiin tuuletus niin joukkueessa kuin seurajohdossa, ja nyt Islanders kuuluu taas NHL:n eliittiin. Joukkue johtaa Metropolitan-divisioonaa.

Uuden aallon myötä Long Islandin joukkueeseen tulivat suomalaishyökkääjät Valtteri Filppula ja Leo Komarov. Kaksikko tekee herkeämätöntä työtä alaketjuissa. Se on valmentajaksi tulleen Barry Trotzin mieleen.

– Kaverit ovat fiksuja veteraaneja, oikeita yleismies jantusia. Komarovilla on vieläpä erityiset jutut ja rituaalit uuden ketjukaverin Anthony Beauvillier’n kanssa. Koko joukkueen sitoutuminen on ollut ”all in” koko vuoden, Trotz sanoi sunnuntaisen voiton jälkeen.

Beauvillier teki avausmaalin Komarovin ja Filppulan syötöistä.

– Teemme hyviä ratkaisuja kiekollisena ja luistelemme rajusti, Filppula kuvaili.

– Laukauksia pitää tulla paljon, mutta myös kärsivällisyyttä täytyy olla. Koko kauden ajan olemme pystyneet pitämään matsit tiukkoina ja kääntämään ne voitoiksi. Ja jos maalivahdit (Robin Lehner ja Thomas Greiss) pelaavat näin hyvin, meillä on joka ilta mahdollisuudet voittaa.

Mikael Granlund pelaa nyt roolissa, johon häntä Minnesotassa alun alkaen kaavailtiin. Tarina ei ole silti sujunut käsikirjoituksen mukaan.

Kun Granlund aloitti Pohjois-Amerikassa kuusi ja puoli vuotta sitten, hänen oli määrä alkaa kasvaa joukkueen ykköskeskushyökkääjäksi, Mikko Koivun manttelinperijäksi. Neljän epäonnistuneen kauden jälkeen tulosta alkoi vihdoin syntyä – laitahyökkääjänä.

Siirtyminen takaisin keskelle tuli ajankohtaiseksi ikävän sattumuksen kautta. Koivun loukkaannuttua Granlund on pelannut nyt kaksi ottelua Wildin ykkössentterinä laidoillaan Zach Parise ja Charlie Coyle.

– Ihan hauskaahan se on ollut, Granlund sanoi Brooklynin-ottelun jälkeen.

– Itselleni ei ole oikeastaan edes väliä, pelaanko laidassa vai keskellä. Sentterinä pystyy tietenkin käyttämään tilaa enemmän hyväkseen. Teemme kolmikolla joukkueen eteen töitä tasapuolisesti. Pari peliä vasta on näin menty, katsotaan, miten tästä eteenpäin.

Koivu on näytellyt merkittävää roolia Wildin joukkueessa ja pukukopissa jo kaudesta 2005–2006 alkaen. Kolmesta ottelusta ilman Koivua on tullut yksi voitto.

– No, kapteeni on poissa. Kyllä se, mitä hän jäällä tekee, on iso palanen joukkuetta. Hän antaa kaikille esimerkkiä. Totta kai huippupelaajaa kaivataan.

– Välillä olemme pelanneet ihan hyvin, mutta aika ailahtelevaa on ollut. Pari tosi tärkeää pelaajaa on loukkaantuneina tällä hetkellä. Se vähän näkyy. Vielä on kuitenkin kautta jäljellä, ja playoff-taisto käy kuumana, Granlund toteaa.

NHL:ssä siirtoaikaa on jäljellä pari viikkoa. Koivu ei pelaa enää tällä kaudella, ja luottopuolustaja Matt Dumban paluu on hämärän peitossa. Granlund ei ota kantaa, pitäisikö Wildin lähteä siirtomarkkinoille.

– Mä vaan pelaan.

Haastattelu: Pasi Tuominen, Brooklyn, New York