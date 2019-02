Esa Tikkanen iloitsee: "Seinällä Mikko Leinonen, Paavo Nurmi ja minä"

Esa Tikkanen voitti NHL:ssä viisi Stanley Cupia. Niistä neljä ensimmäistä tuli Edmonton Oilersissa. Viidennen Stanley Cupinsa Tiki voitti New York Rangersissa.

”Hän on yksi kaikkien aikojen parhaista pelaajista pudotuspeleissä”, Madison Square Gardenin kuuluttaja julistaa Tikkasesta.

New Yorkin urheilu- ja viihdepyhätön jäälle astelee Esa Tikkanen. Käynnissä on New York Rangersin viimeisimmän Stanley Cup -mestaruuden 25-vuotisjuhla. Kesällä 1994 varmistunut mestaruus oli Tikkaselle, viiden cupsormuksen omistajalle, viimeinen.

Aiemmin perjantaina ”Tiki” ja muut vanhat mestarit tapasivat lehdistöä. Jääkiekkolegendan kanssa jutellessa tuntee välillä pääsevänsä aikakoneeseen: 80- ja 90-lukujen ilmiö on jo varttunut mies, mutta vähän väliä hänen kasvoilleen välähtää tuttu, poikamainen virne.

– Stanley Cupin voittaminen Madison Square Gardenissa oli kokemuksena kuin ensimmäisen lapsen syntymä, Tikkanen hehkuttaa.

– Kyllähän tämä on ollut mahtavaa, kun taas kerran pojat ovat yhdessä. Tämä on kuin yhtä perhettä. Kiva nähdä, miten ihmiset ovat muuttuneet. Toisaalta ollaan ihan samanlaisia kuin ennenkin, katsellaan lätkää teeveestä ja naureskellaan. Käsittämätöntä, että 25 vuotta on kulunut!

Ennen vuoden 1994 mestaruutta Rangers-fanit olivat odottaneet pyttyjuhlia 54 vuotta.

– No kyllä kaupunki meni aika sekaisin. Hoettiin koko ajan, että ”nineteen forty”, kun edellinen mestaruus oli vuodelta 1940. Kiersin NHL-uralla paljon, mutta kyllä New Yorkistakin tuli minulle osittain koti.

Mike Keenanin valmentama Rangers kukisti Vancouver Canucksin kesällä 1994 Stanley Cupin finaalisarjassa otteluvoitoin 4-3. Mestaruus oli ”jatko-osa” Edmonton Oilersin dynastialle: Oilersin vuoden 1990 mestarijoukkueesta seitsemän pelaajaa juhlimassa cupia neljä vuotta myöhemmin New Yorkissa.

Joukkoon kuuluivat esimerkiksi Tikkanen, johtajuuden ruumiillistuma Mark Messier, maalitykki Adam Graves ja jämerä puolustaja Jeff Beukeboom.

– Mike Keenan oli hävinnyt Philadelphian ja Chicagon valmentajana Oilersille niin monta kertaa, että hän tiesi, keitä tarvitaan, jos halutaan voittaa. Siinä piti toisaalta opetella tosissaan puhaltamaan yhteen hiileen.

– Sitten Keenan hankki vielä siirtotakarajalla Brian Noonanin, Stephane Matteaun ja Steve Larmerin. Nappiin meni.

Rangersilla 1994 oli tähtensä, mutta Tikkanen korostaa joukkueen koko ringin merkitystä.

– Esimerkiksi Eddie Olczyk oli tärkeä. Finaaleissa hän ei pelannut pelin peliä, mutta hän oli pukukopissa ja harjoituksissa meille iso pelaaja.

– Ja sitten kakkosmaalivahti Glenn Healy sanoi, että lähtee vaikka farmiin, kunhan pääsee joukkueeseen. Huumoria pitää olla!

Madison Square Gardenin käytävillä Tikkanen kulkee kuin kotonaan. Syytä ylpeyteenkin on.

– Hallissa on seinällä kolmen suomalaisen kuvat. On Mikko Leinonen, Paavo Nurmi ja minä. Onhan se hieno tunnelma.

Rangersissa pelanneella Leinosella on edelleen yhden pudotuspeliottelun syöttöpiste-ennätys (kuusi). Juoksijasuuruus Paavo Nurmi puolestaan rikkoi klassikkohallissa maailmanennätyksiä vuonna 1925.

New York Rangersin mestaruuden 25-vuotisjuhla pidettiin perjantaina ennen Rangersin ja Carolina Hurricanesin välistä NHL-ottelua. Tiki on seurannut ilolla Sebastian Ahon ja Teuvo Teräväisen loisto-otteita Hurricanesin joukkueessa.

– Erittäin hieno, positiivinen asia, että kaverit ovat pärjänneet. He ovat Carolinan tärkeimmät pelaajat tällä hetkellä. Tärkeää, että valmentaja Rod Brind’Amour on antanut heille luottoa.

– Aho ei saanut viime kaudella niin hyviä tehoja, koska hän pelasi laidassa. Nyt keskushyökkääjänä hän pystyy hyödyntämään liikkuvuuttaan paremmin. Teräväinen taas on ihan täysin laitahyökkääjä, vauhdilla kaveri lähtee.

Kuluvalla kaudella NHL:ssä on pelannut 49 suomalaista: 29 hyökkääjää, 12 puolustajaa ja kahdeksan maalivahtia.

– Mikko Rantanen on tehnyt huimaa jälkeä. Patrik Laine on mennyt vähän alaspäin, mutta en olisi kumminkaan huolissani. Kehityskaari on ollut mahtava. Sellaiset 18–22-vuotiaatkin pystyvät pelaamaan NHL:ssä. Hienoa, että näin pienestä maasta tulee näin paljon pelaajia. Ja lisää nuoria on tulossa, Tikkanen uskoo.

Esa Tikkanen, nyt 54 vuotta, voitti Stanley Cupin neljä kertaa Edmonton Oilersissa ja kerran New York Rangersissa. Vastustajan tähtipelaajien varjostamistöistä hän ehti tehoilemaankin: tilille kertyi 630 pistettä runkosarjassa ja 132 pudotuspeleissä.

Haastattelu: Pasi Tuominen, New York