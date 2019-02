Valtio jakoi apurahoja Tokion olympialaisten mitalitoivoille

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt veikkausvoittovaroista apurahoja kesäurheilulajien edustajille 1 376 000 euron edestä. Apurahoja saa kaikkiaan 163 urheilijaa. Heistä 17 saa 20 000 euron apurahan.

Urheiluministeri Sampo Terhon myöntämien urheilija-apurahojen tavoitteena on luoda taloudelliset edellytykset ammattimaiselle ja päätoimiselle valmentautumiselle. Apurahat myönnetään Veikkauksen tuotosta.

- Tokion olympialaiset ja paralympialaiset ovat jo puolentoista vuoden kuluttua. Tämä vuosi on tulevien kisojen osalta valtaosassa lajeista ehkä se kaikista tärkein, sillä useimmissa lajeissa karsitaan olympialaisiin pääsevät urheilijat ja maapaikat. Kilpailu kisapaikoista on äärimmäisen kova ja siksi meidän potentiaalisimmille urheilijoillemme on annettava täysi työrauha, Terho kertoo tiedotteessa.

Edellisissä kesäolympiakisoissa Rio de Janeirossa Suomi saavutti vain yhden mitalin. Nyrkkeilijä Mira Potkonen pelasti Suomen joukkueen täydelliseltä häpeältä pronssimitalillaan.

Terhon mukaan Suomen urheilun ongelmia pyritään ratkaisemaan.

- On hyvä, että esityksessä on otettu huomioon myös tulevat kisat ja sinne tähtäävät urheilijat. Yhä vieläkin meillä jäädään jälkeen vaiheessa, jolloin nuorten sarjoista siirrytään aikuisten sarjoihin. Yritysyhteistyötuet ovat siinä vaiheessa pienimmillään, kun panostusta täysipäiväiseen valmentautumiseen tulisi lisätä. Tulemme ministeriössä yhdessä Suomen Olympiakomitean kanssa paneutumaan tämän ongelman ratkaisemiseen vielä tämän kevätkauden kuluessa uudistaessamme apurahojen myöntö- ja arviointikriteerejä.

Niin sanotun suuren, 20 000 euron, apurahan sai 17 urheilijaa, 10 000 euron apurahan 40 urheilijaa ja 106 urheilijaa sai 6 000 euron apurahan.

Apurahaa myönnettäessä huomioidaan urheilijan kansainväliset näytöt sekä huomioidaan urheilijan tulos- ja menestyskehitys suhteessa lajin kansainväliseen tasoon ja kehitykseen. Arvioinnissa otetaan huomioon lajien erityispiirteet, kansainvälinen arvostus ja taso, paralympialajeissa myös eri kilpailuluokkien taso sekä kilpailuihin osallistuvien maiden ja kilpailuluokassa kilpailevien urheilijoiden määrä.

Paralympiaurheilijoita 20 000 euron apurahaurheilijoiden joukossa on viisi ja kaikki vahvoja mitaliehdokkaita Tokion paralympiakisoissa. Tokion kesäkisoihin valmistautuvista suomalaisurheilijoista kymmenen sai 20 000 euron apurahan. Heidän joukossaan ovat keihäänheittäjät Tero Pitkämäki ja Antti Ruuskanen, joiden ura alkaa olla jo ehtoovaiheessa.

Nyrkkeilijät Elina Gustafsson ja Mira Potkonen taistelevat Tokiossa mitaleista, jos nyrkkeily olympiastatuksensa säilyttää. Kansainvälisen Nyrkkeilyliiton selvitys Kansainväliselle Olympiakomitealle ratkaisee lajin olympiakohtalon.

Painijat Petra Olli ja Ville Heino, purjehtijat Monika Mikkola ja Tuula Tenkanen, ampuja Satu Mäkelä-Nummela, karateka Titta Keinänen sekä pyöräilijä Lotta Lepistö ovat kaikki mitaliehdokkaita Tokiossa, jos kykenevät kilpailemaan potentiaalinsa parhaalla tasolla. 20 000 euron apurahojen saajista uimari Ari-Pekka Liukkosta voidaan pitää eräänlaisena ”mustana hevosena”.

Apurahan saaneiden joukossa on kuusi olympiamitalistia. 20 000 euron apurahan saivat 2008 Pekingissä kultaa voittanut Mäkelä-Nummela, Pekingissä 2008 pronssia voittanut Pitkämäki, Lontoossa 2012 hopeaa voittanut Ruuskanen sekä Riossa 2016 pronssia voittanut Potkonen.

Olympiamitalisteista pienempään apurahaan joutuivat tyytymään purjehtijat Tuuli Petäjä-Siren ja Mikaela Wulff. Petäjä-Siren voitti Lontoossa 2012 hopeaa ja Wulff pronssia. Petäjä-Sirenille myönnettiin 10 000 euron ja Wulffille 6000 euron apuraha.

Apurahojen saajien joukosta puuttuu Suomen Tokion kisojen ehkä merkittävin mitalitoivo, rullalautailija Lizzie Armanto. Suomalaisyhdysvaltalainen Armanto tienaa ammattilaisena niin suuria summia, ettei apurahoja Suomen valtiolta tarvitse.

Urheilija-apurahat lajeittain

20 000 euroa

Ammunta

Mäkelä-Nummela Satu

Karate

Keinänen Titta

Nyrkkeily

Gustafsson Elina

Potkonen Mira

Paini

Heino Ville

Olli Petra

Purjehdus

Mikkola Monika

Tenkanen Tuula

Pyöräily

Lepistö Lotta

Triathlon

Lilja Liisa

Uinti

Liukkonen Ari-Pekka

Yleisurheilu

Heikkinen Marjaana

Kotaja Amanda

Piispanen Toni

Pitkämäki Tero

Ruuskanen Antti

Tähti Leo-Pekka

10 000 euroa

Ammunta

Kurki Juho

Salmi Marika

Törnroos Vesa

Veromaa Mopsi

Beach volley

Ahtiainen Niina

Lahti-Liukkonen Taru

Lehtonen Riikka

Parkkinen Anniina

Jousiammunta

Antonius Jean-Pierre

Forsberg Jere

Miekkailu

Vuorinen Niko

Paini

Kuosmanen Elias

Savolainen Arvi

Painonnosto

Ilmarinen Meri

Vuohijoki Anni

Purjehdus

Nirkko Tapio

Petäjä-Siren Tuuli

Tapper Kaarle

Pyöräily

Sopanen Harri

Ratsastus

Karjalainen Katja

Kivimäki Jaana

Suunnistus

Harju Venla

Rantanen Merja

Teini Marika

Taekwondo

Mikkonen Suvi

Triathlon

Sali Kaisa

Uinti

Jallow Mimosa

Laukkanen Jenna

Lähteenmäki Leo

Mattsson Matti

Yleisurheilu

Helander Oliver

Lipsanen Simo

Manni Henry

Murto Wilma

Mäkelä Kristiina

Neziri Nooralotta

Ojala Aleksi

Partanen Aku (Veli-Matti)

Raitanen Topi

Söderberg David

6 000 euroa

Ammunta

Friman Cristian

Hyrkäs Emmi

Kallioinen Eetu

Kopra Vili

Kössi Oskari

Mylly Jarkko

Autourheilu

Alatalo William

Valtanen Juho

Golf

Lindell Oliver

Jalkapallo

Ahtinen Olga

Collin Kaisa

Danielsson Jenny-Julia

Franssi Sanni

Heroum Nora

Kemppi Juliette

Tulkki Emmaliina

Öling Ria

Jousiammunta

Vikström Antti

Judo

Kakko Katri

Kanerva Emilia

Viitanen Samuli

Karate

Aronen Emma

Keilailu

Oksanen Niko

Koripallo

Gustavson Andre

Holopainen Annika

Jantunen Mikael

Kuier Awak

Lahtinen Lotta-Maj

Tahvanainen Ville

Valtonen Elias

Äijänen Anniina

Lentopallo

Breilin Niklas

Ivanov Ilja

Jokela Joonas

Kaislasalo Samuli

Kokkonen Suvi

Ronkainen Antti

Sievänen Tiiamari

Suihkonen Niko

Maalipallo (VAU)

Honkanen Miika

Miinala Erkki

Montonen Ville

Melonta

Hakala Jeremy

Malinen Netta

Nykänen Miika

Polet Pauliina

Vettanen Niklas

5-ottelu

Salminen Laura

Nyrkkeily

Aliu Krenar

Khatajev Arslan

Paini

Heino Jere

Lipasti Matias

Metsomäki Toni

Mäenpää Konsta

Peltokangas Mikko

Purjehdus

Kurtbay Sinem

Muhonen Oskari

Ruskola Noora

Wulff Mikaela

Pöytätennis

Miettinen Esa

Oláh Benedek

Pyöräily

Hänninen Jaakko

Polvi Teppo

Salibandy

Salo Nico

Savonen Krister

Soutu

Ven Robert

Karppinen Eeva

Sulkapallo

Koljonen Kalle

Suunnistus

Haataja Anna

Niemi Aleksi

Närhi Anna

Ojanaho Olli

Sianoja Maija

Tennis

Ruusuvuori Emil

Virtanen Otto

Triathlon

Lotvonen Jussi

Uinti

Hulkko Ida

Latikka Antti

Markkanen Jessika

Voimistelu

Gergalo Rebecca

Kirmes Oskar

Liinavuori Elisa

Mäkelä Sani

Närevaara Milja

Oikari Ada

Ora Inka

Rantala Emma

Saarenketo Heikki

Vainio Juulia

Virkkunen Amanda

Yleisurheilu

Andersson Saga

Holttinen Tommi

Hyryläinen Anne-Mari

Jaakkola Aleksi

Junnila Ella

Kangas Jenni

Keränen Toni

Kähärä Jessica

Lehikoinen Viivi

Leveelahti Helena

Liipola Henri

Peitso Petteri

Purola Samuel

Savola Elmo

Tervo Krista

Vainio Alisa