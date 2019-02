Marcus Grönholm tositoimiin voittaja-autolla vielä kerran

Marcus Grönholm jätti aktiivisen ralliuransa jo reilut 11 vuotta sitten, mutta polte ajamiseen ei kadonnut minnekään. Vaimonsa toiveista huolimatta ”Bosse” kaivoi vielä kerran ajohanskat naftaliinista saatuaan Ruotsin MM-ralliin alleen voittaja-auton.

Vuodet vierivät, mies pysyy muuttumattomana. Kuten lajin parissa vallalla oleva käsitys on: mies voi lähteä rallista, mutta ralli ei miehestä. Viime tiistaina 51 vuotta täyttänyt, rallin kaksinkertainen maailmanmestari on yhä viimeisin suomalainen, joka on kyennyt mestaruuspytyn korvaan tarttumaan. Siitäkin hetkestä on tosin jo 17 vuotta aikaa.

Eikä kukaan sellaista epäilekään, kun hiljentyy hetkeksi kuuntelemaan ensimmäiseltä testivedolta palannutta Grönholmia.

- Tuli heti tehtyä yksi pitkä hyppy. Mä tarkistin nuottia siinä. Tulin siihen vain paa-paa-paam, elehtii Grönholm.

Inkoolainen sai tutustua Toyotaansa puolentoista päivän ajan. Tammikuun puolivälissä mies urakoi täyden testipäivän, ja helmikuun alussakin Yaris WRC:n mittariin tuli vielä reilusti toistasataa testikilometriä Keski-Suomen lumisissa olosuhteissa.

Monet sovittelevat Grönholmille yllättäjän viittaa kisaan, jonka hän voitti urallaan viidesti. Ainakin arkkivihollinen aktiiviajoilta, Hyundailla ralliin osallistuva Sébastien Loeb olisi kiva voittaa. Viiden nopeimman joukkoon ei Grönholm ranskalaista Monte Carlo –rallin perusteella ennusta.

- Ei, hän on heti perässäni kuudes.

Vakavoiduttuaan Grönholm kuitenkin myöntää Loebilla olevan paremman ajotuntuman viime vuosilta. Mutta ainakin Färjestadin raviradalla (EK1) yleisölle järjestettäneen hupia ja jännitystä koko rahan edestä.

- Loeb saa mennä menojaan. Varmasti järjestäjä laittaa meidät taistelupariksi heti avauserikoiskokeella, mutta mikäs siinä.

Grönholm täydentää suomalaisten rallimestareiden perinnettä ajaa viimeinen MM-ralli kunniakkaassa 50 vuoden iässä. Ainut, joka moiseen hupailuun ei lähtenyt, on Toyotan nykyinen tallipäällikkö Tommi Mäkinen. Sen sijaan hän soi kunnian Grönholmille, jolle vuokrasi auton juhlakisaa varten.

Ympyrä on sulkeutunut. Juuri Toyotan ratissa Grönholm löi itsensä läpi, ja samaisen merkin ratissa ura saa myös sinettinsä. Autenttista tunnelmaa ja alkuaikojen fiilistä tuo se, että ”Bosse” sai kerätä projektiaan varten vielä kerran oman rahoituksen. Niinpä autoa eivät Ruotsissa korista perinteiset tehdastiimin värit, vaan Grönholmin mukaan juhlakisaan lähteneet yhteistyökumppanit.

Testipäivä saa lopulta tuntia odotettua aiemman lopun, kun Grönholm päättää kilometrien riittävän. Vauhdikas tie on tullut hinkattua päivän aikana siihen kuntoon, että Grönholm ja luottokartturi Timo Rautiainen päättävät turvallisuussyistä jättää testaamisen sikseen.

- Vauhtia on niin perhanasti. Tästä on leikki kaukana. Mä meen kertomaan sen niille, tuumaa Grönholm ja häviää huoltorekan uumeniin.