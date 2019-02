HIFK:lle hyvin tärkeä voitto – tähtipelaajan sairaalareissu varjosti iltaa

Helsingin IFK otti keskiviikkona äärimmäisen arvokkaat pisteet jääkiekon SM-liigassa, kun joukkue kaatoi Vaasan Sportin kotonaan 5-2-lukemin.

HIFK:n hahmo oli kaksi upeaa maalia tehnyt laitahyökkääjä Joonas Rask, joka kasvatti koko kauden maalisaldonsa jo 18 osumaan. HIFK nousi voiton myötä kahden pisteen päähän HPK:sta ja suorasta pudotuspelipaikasta. Peli oli kuitenkin ajoittain hyvin vaikea, sillä Sportillakin oli ottelussa isot panokset.

- Ainahan nämä ovat vaikeita pelejä, ei me mitenkään helpolla päästy. Sport pelasi oikeastaan koko pelin aikamoista trappia, paitsi sitten ihan lopussa, kun he yrittivät painaa vähän päälle. Olimme kuitenkin kärsivällisiä ja maalit vapauttivat pelaamista. Nyt vaan nukutaan ja mennään eteenpäin, niin kuin joku joskus on sanonut, Rask siteeraasi legendaarista Timo Jutilaa.

Omista maaleistaan Rask hieman vaivautui.

- No, hyvä että osui. Sainhan minä toiseen maaliin Thorrelta (Erik Thorell) aika hienon syötön. Sitten kiersin maalin ja sattui menemään sisään. Maalivahti ei kerennyt siihen mukaan. Joskus olen pitänyt kärkikynää vähän liian kauan pohjassa, mutta nyt onneksi älysin laukoa tarpeeksi nopeasti, niin maalivahti ei oikein ehtinyt mukaan, Rask mietti vaatimattomasti.

Eikö komeat osumat kotihallissa todella ole muuta kuin ihan tavallisia maaleja?

- Ainahan se tuntuu hyvältä, kun tekee maalin. Ei sillä oikeastaan ole väliä, millainen maali se on. Totta kai se tuntuu hyvältä, kun kynät onnistuu, mutta toisaalta aina se tuntuu hyvältä tehdä maali vaikka tyhjiin, Rask vähätteli.

HIFK paransi roimasti vaisusta ensimmäisestä erästä toiseen erään ja karkasi siinä 3-1-johtoon. Raskin mukaan joukkue pääsi paremmin Sportin alueelle.

- Vaihtomatka oli vastustajalla toisessa erässä pidempi ja me pystyimme pelaamaan pitkiä hyökkäyksiä ja kääntämään peliä nopeasti. Ensimmäisessä erässä Sport pystyi vielä aika hyvin ryhmittymään keskialueella ja sai meiltä vauhteja pois, mutta toisessa erässä sitten saimme kiekkoa enemmän heidän alueelle ja sitä kautta sitten vähän pidempiä hyökkäyksiä, Rask sanoi.

HIFK:n tähtihyökkääjä Iikka Kangasniemi loukkaantui todella ikävän näköisesti keskiviikkona jääkiekon SM-liigassa. Kangasniemi sai ottelussa Sporttia vastaan kiekon kasvoihinsa ja joutui jättämään pelin kesken.

HIFK:n päävalmentaja Jarno Pikkaraisella ei ollut ottelun jälkeen tarkempaa tietoa Kangasniemen tilanteesta.

- En osaa sanoa. Hän meni jatkotutkimuksiin, mutta kyllä se vähän pahalta näytti. Vaikea tässä vaiheessa vielä sanoa, että minkälaisesta vammasta on kysymys, Pikkarainen kommentoi.

Kangasniemi vietiin suoraan jäähallilta sairaalahoitoon.

- En ehtinyt sen tarkempaa tietoa saada. Tietysti sairaalassa saadaan tietoa siitä, onko murtumia tai muuta, Pikkarainen kertoi.

Kangasniemen loukkaantuminen on HIFK:lle kova takaisku. Pienikokoinen taitohyökkääjä on pelannut tällä kaudella 31 ottelua keräten komean tehopistemäärän 20+14=34.