Lauri Markkasen Bullsin surkea putki viimein poikki

Chicago Bullsin tuskaisaan kauteen koripallon NBA:ssa tuli keskiviikkona hieman valoa. Bulls voitti Memphis Grizzliesin 122-110 ja katkaisi samalla 11 ottelun kotitappioputkensa.

Bullsin suomalaistähti Markkanen heitti 21 pistettä. Lisäksi hän keräsi 10 levypalloa ja antoi kuusi koriin johtanutta syöttöä.

Tupla-tupla oli Markkaselle hänen viides peräkkäinen ja viimeisestä yhdeksästä ottelusta kahdeksas.

– Olen saanut itseluottamukseni takaisin. Loukkaantumisesta palaaminen ei ollut helppoa. Meillä on ollut vastoinkäymisiä, mutta ne ovat tehneet meistä vahvempia, Markkanen kertoo Bullsin Twitter-tilillä.

Bulls on voittanut kauden 58 ottelustaan 14. Joukkue on NBA:ssa neljänneksi viimeisenä. Kausi päättyy Bullsin ja Markkasen osalta huhtikuussa, kun NBA:n runkosarja on ohi.

Seuraavan ottelunsa Bulls pelaa vasta ensi viikon perjantaina. NBA on ensi viikonloppuna All-Star -tauolla.

Markkanen joutuu töihin All-Star -viikonloppunakin. Hän pelaa nousevien tähtien ottelussa jo toisena kautena peräkkäin, mikä on merkittävä kunnianosoitus.