Jokereilla synkkä vieraskiertue – kotietu varmistui silti

Jokereilla ei mennyt tämän viikon vieraskiertue jääkiekon KHL:ssä putkeen. Joukkue hävisi kaikki kolme otteluaan.

Perjantaina kiertue päättyi 2-5 -tappioon SKA:lle Pietarissa.

– Kyllä tästä pelistä jäi sellainen olo, että tulos ei koko kuvaa kerro. Pelasimme hyvän ottelun ja pystyimme hallitsemaan SKA:ta vastaan vieraskaukalossa peliä, Jokerien hyökkääjä Antti Pihlström kommentoi seuransa tiedotteessa.

Loukkaantumisista kärsinyt Pihlström teki ensimmäisen KHL-maalinsa 14 kuukauteen. Pihlströmin edellinen maali syntyi 29. marraskuuta 2017 Helsingissä Amur Habarovskia vastaan.

– Hyvään paikkaan tuli kauden avausmaali, sillä kauden tärkeimmät pelit ovat vasta edessä. Mitään gorillaa ei ole selässä ollut. En ole ajatellut sitä sillä tavalla, vaan halunnut kehittää koko ajan omaa peliä. Tässä on kuitenkin taustalla vaikea vuosi loukkaantumisen takia ja kaikki on nyt tähdännyt siihen, että keväällä olisin parhaimmillani, Pihlström valotti.

Jokerit varmisti tappioputkestaan huolimatta pudotuspelien kotiedun. Vastaan pudotuspeleissä tulee Dynamo Moskova.

Tappiot eivät Pihlströmiä huolestuta.

– Pelien sisällä olemme pelanneet vahvasti, mutta joku vastustajan maali on saattanut kääntää tilanteen. Meidän täytyy pystyä pelaamaan vielä kurinalaisempaa ja virheettömämpää peliä. Turha meidän on jäädä liikaa näihin peleihin kiinni, koska tiedämme mihin pystymme. Meillä on edessä kolme kotipeliä ennen pudotuspelejä ja nyt keskitytään niihin, Pihlström päätti.

Jokerit pelaa ensi viikolla vielä kotiottelut Moskovan Spartakia, Slovan Bratislavaa ja Dinamo Minskiä vastaan. Pudotuspelit Jokerit aloittaa kotona Moskovan Dynamoa vastaan 25.2. ja 27.2. Moskovassa pelataan 1.3. ja 3.3.