TPS jyräämässä kakkoseksi – Kaapo Kakko kovassa iskussa

TPS voitti kovassa vireessä olleen Lukon jääkiekon Liigassa lauantaina Raumalla 5-2. Ottelun hahmo oli kypärätempun viimeistellyt Kaapo Kakko.

Aiemmin viikolla 18 vuotta täyttänyt Kakko viimeisteli tammikuun alussa Vancouverissa Suomen voittomaali nuorten MM-finaalissa Yhdysvaltoja vastaan. Hänestä saattaa ensi kesänä tulla NHL:n ensimmäinen suomalainen ykkösvaraus.

Kakko on tällä kaudella tehnyt Liigassa 16 maalia. Hänen tehonsa 35 ottelussa ovat 16+13=29.

Kakko taistelee myös paikasta Leijonien kevään MM-kisajoukkueeseen. Hän olisi todennäköisesti tullut valituksi Leijoniin jo helmikuun alussa pelattuun EHT-turnaukseen ellei olisi kärsinyt lievästä loukkaantumisesta.

TPS on Liigan sarjataulukossa vahvasti toisena. Kärkijoukkue Kärpät voitti lauantaina Porissa Ässät 3-1, joten eroa Kärppien ja TPS:n välillä on yhä 20 pistettä.

Kärppien runkosarjavoitto on käytännössä varma. TPS on vahvasti kiinni kakkospaikassa. Kolmantena oleva Tappara on nyt yhdeksän pistettä TPS:ää perässä, kun molemmilla joukkueilla on jäljellä kymmenen ottelua.

Tappara saanee taistella suorasta puolivälieräpaikasta vielä tiukasti. Yhdeksäntenä oleva Ilves voitti viidentenä olevan Pelicansin lauantaina 5-2 ja on vain kahdeksan pistettä Tapparaa perässä. Viidentenä oleva Pelicans on Ilvestä vain neljä pistettä edellä.

HIFK voitti lauantaina Hämeenlinnassa HPK:n jatkoajalla 4-3. HPK on sarjassa kuudentena ja HIFK seitsemäntenä.

Kahdeksantena oleva SaiPa voitti Kouvolassa jatkoajalla KooKoon 3-2 ja jatkaa tasapisteissä HIFK:n kanssa. Neljäntenä oleva Lukko on HIFK:ta ja SaiPaa neljä pistettä edellä.

Runkosarjan kuusi parasta etenee suoraan puolivälieriin. Sijoille 7-10 joukkueet pelaavat kahdesta muusta puolivälieräpaikasta karsinnat, jossa jatkoon pääsee kahdella otteluvoitolla.

Viimeisessä puolivälikarsintapaikassa kiinni oleva JYP voitti lauantaina KalPan jatkoajalla 2-1. Sport hävisi Mikkelissä voittolaukauskisassa Jukureille 1-2, joten JYP on Sportia nyt kaksi ja KalPaa kolme pistettä edellä. Sport on pelannut JYPiä ja KalPaa kaksi ottelua enemmän.