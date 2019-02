Teemu Pukin hurja vire jatkuu – maalipörssin kärjessä

Teemu Pukki teki lauantaina kaksi maalia seuransa Norwichin voittaessa Englannin kakkosarjassa The Championshipissa Boltonin 4-0. Lisäksi Pukki syötti Marco Stiermannin viimeistelemän maalin.

Pukki on tällä kaudella tehnyt jo 23 maalia ja rikkonut aiemman yhden kauden maaliennätyksensä. Edellisen maaliennätyksensä Pukki teki kaudella 2016-17 Tanskan pääsarjassa Bröndbyn joukkueessa viimeisteltyään silloin 34 ottelussa 20 maalia.

Pukki johtaa The Championshipin maalipörssiä. Norwich on puolestaan sarjataulukon kärjessä.

Mestaruussarjan kaksi parasta joukkuetta nousee ensi kaudeksi suoraan Valioliigaan. Sarjakakkonen Sheffield United ja sarjakolmonen Leeds ovat Norwichia kaksi pistettä perässä.

Sijoille 3-6 päätyneet joukkueet pelaavat kolmannesta nousupaikasta karsinnan, jonka voittaja pelaa ensi kaudella Valioliigassa. Kuudentena oleva Middlesbrough ja seitsemäntenä oleva Derby County ovat jääneet Norwichista jo 12 pistettä.

Norwichilla on jäljellä 13 ottelua. On erittäin todennäköistä, että Pukin joukkue on mukana ainakin nousukarsinnoissa.

Mikäli Norwich ei nouse Valioliigaan, saattaa Pukki silti pelata ensi kaudella korkeimmalla sarjatasolla. Mestaruusliigan maalipörssin kärkinimille löytyy siirtomarkkinoilla varmasti kysyntää.

Pukki täyttää maaliskuussa 29 vuotta. Ikänsä puolesta hän on pelaajana nyt parhaimmillaan.