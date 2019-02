Esapekka Lappi Ruotsin MM-rallin suomalaistähti

Ruotsin MM-ralli päättyi lopulta iloisiin suomalaistunnelmiin, kun Esapekka Lappi toi Citroeninsa toisena ruutulipulle. Myös Teemu Suninen ja Jari-Matti Latvala olivat rallin aikana vauhdissa, mutta joutuivat ongelmien myötä luopumaan kärkikamppailusta.

Kisan suvereeniin voittoon ajoi virolaiskuski Ott Tänak. Hän nousi MM-sarjassa kärkeen ja nosti myös Tommi Mäkisen johtaman Toyota-tiimin kärkeen valmistajien mestaruustaistossa.

Vaikka voitto jäi tällä kertaa saamatta, oli Ruotsin rallissa suomalaisittain paljon hyvää. Kirkkaimpana saavutuksena tietysti Lapin kakkossija, joka tuli kovan taistelun kautta, ja varmistui vasta kalkkiviivoilla.

- Tuntuu ihan v*tun hyvältä! Kävimme Thierryn (Neuville) kanssa kovaa kamppailua loppuun asti. Hän on näissä tilanteissa ollut ennenkin, joten hänen voittamisensa on kova juttu. En ole tällaisissa taisteluissa ollutkaan ainakaan puoleen vuoteen, Lappi tuuletti.

Lappi laskee suorituksensa uransa toiseksi parhaaksi, sillä kotikisan voitosta, joka oli myös miehen ensimmäinen MM-tasolla, on kulunut jo puolitoista vuotta. Kakkossijaa kovempaa tulosta Lappi ei uskaltanut Ruotsista toivoa edes villeimmissä unelmissaan.

Lopputulos oli katkolla jo perjantaina, kun Lappi oli kaataa autonsa vauhdikkaassa paikassa, mutta selvisi tilanteesta kuin ihmeen kaupalla.

- Ei (Ott) Tänakin kyytiin olisi ollut asiaa ilman virhettäkään. Ensi vuodeksi on tehtävä paljon töitä, jos haluamme olla voittokamppailussa mukana. Tämän rallin tulos antoi hyvän itseluottamuksen ainakin Suomeen. Tiedän, että automme menee sielläkin hyvin.

Teemu Suniselle ralli muuttui ohdakkeiseksi lauantaiaamuna, ja jatkoa seurasi iltapäivästä. Ford-kuljettaja oli vielä perjantain jälkeen taistelemassa jopa kisan voitosta, johdettuaan kisaa ensimmäisen päivän jälkeen kahdella sekunnilla.

- Nyt ei valitettavasti saatu pisteitä täältä, mutta yhteen asiaan voin olla tyytyväinen, ja se on se, että vauhtia oli. Pystyimme osoittamaan nopeuttamme, mikä on tosi tärkeä juttu, mutta vielä on töitä tehtävänä. Hyvä kuitenkin näin, vaikka lopputulos ei ollut toivottu, sanaili 24.sijalle ajanut Suninen.

Jari-Matti Latvalalla ei juuri Sunista paremmin sujunut. Kokenut suomalainen ulkoili niin ikään kahdesti, eikä saalistanut lainkaan MM-pisteitä rallista.

- Urassa ajamista emme päässeet testeissä kokeilemaan, ja se oli paha puute tällä kertaa. Olosuhteet Ruotsissa ovat vähän sellaiset, että lauantaina pitäisi päästä lähtemään takaa, jotta olisi mahiksia. Sarjatilanteen kannalta tämä ralli ei merkitse vielä mitään ikävää. Nyt meni kuitenkin pisteet sopivasti sekaisin, joten Meksikosta voi vielä saada hyvän jatkon kauteen, Latvala hymyili.

WRC2 Pro –luokassa Kalle Rovanperä sijoittui toiseksi. Kisa oli Skoda-kuljettajalle äärimmäisen haastava. Syy löytyi säädöistä, jotka eivät aivan olleet nuorukaisen mieleen.

- Ei siitä oikein tullut mitään. Oli pakko yrittää, koska kilpaa tultiin ajamaan, mutta puska heilui heti kun vähän yritti. Paljon meni pieleen tässä rallissa, harmitteli Rovanperä.

Rallin MM-sarjan kauden kolmas kilpailu ajetaan Meksikossa 7.-10. maaliskuuta.