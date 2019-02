Kimi Räikkönen: ”Ei ole tiettyä paikkaa, mihin tähtään”

Kimi Räikkönen nähtiin maanantaina ensi kertaa uuden työnantajansa Alfa Romeon auton ohjaimissa. Räikkönen osallistui Barcelonan talvitesteihin, joissa oli päivän viidenneksi nopein.

Kimi päivän urakka päättyi auton hyytymiseen. Räikkönen ei ollut kuitenkaan päivän antiin pettynyt.

- Päivä alkoi tietysti spinnauksella, mutta jos sitä ei oteta lukuun, niin kaikki meni hyvin, Räikkönen virnisteli F1-sarjan verkkosivujen mukaan.

Alfa Romeo on tietysti erilainen kuin Ferrari. Nyt Räikkönen ei aja enää F1:n kärkitiimissä.

- Ensimmäinen tunne on erittäin, erittäin positiivinen. Kaverit ovat tehneet mielestäni loistavaa työtä läpi talven. Minulla on auto, jonka kanssa pystyn tekemään töitä. Totta kai hommat ovat vielä ihan alussa, mutta toistaiseksi näyttää hyvältä, Räikkönen sanoi.

Räikkönen myös luonnehti uutta autoaan "sellaiseksi, jonka kanssa voi tehdä töitä".

Kimiltä kysyttiin Barcelonassa myös alkavan kauden tavoitteista. Vastaus oli taattua Kimiä.

- Ei ole mitään tiettyä paikkaa, mihin tähtäisin, Räikkönen vastasi.

Alfa Romeon nousua kärkitaistoon ei pidetä realistisena. Räikkönen on kuitenkin luottavainen, että autolla voisi saavuttaa kuitenkin hyviä tuloksia.

- Niin kauan, kun teemme ihan kaikkemme, niin minulle ei ole epäilystäkään siitä, etteivätkö myös tulokset seuraisi. Lopputulosta on mahdotonta sanoa, mutta tähtäimessä on, että pystyisimme koko ajan tekemään kaikkemme, minkä vain voimme. Auton kanssa on tehty loistavaa työtä läpi talven ja se on vastannut minun odotuksiin, joten en epäile yhtään, ettemmekö pystyisi kehittymään, Räikkönen mietti.

Mercedeksen Valtteri Bottas sai maanantaina ajettua 69 kierrosta F1-talvitestien avauspäivänä Barcelonassa. Suomalainen oli suhteellisen tyytyväinen ensimmäisen päivän antiin, vaikka vauhti ei ollutkaan vielä kärjen tasolla.

Bottas oli vasta päivän kahdeksanneksi nopein, mutta kierrosajoista ei tule tehdä liikoja päätelmiä. Ajavathan kuljettajat testeissä erisuuruisilla bensalasteilla.

- Pääsin ajamaan 69 kierrosta, eikä auton kanssa ollut mitään isompia ongelmia. Joten tämä oli suhteellisen hyvä päivä, Bottas sanoi F1-sarjan verkkosivujen mukaan.

Bottaksen mukaan ensimmäisenä testipäivänä saavutettiin jo hyviä tuloksia

- Auto on ihan uusi, mutta saimme selville asioita, miten voimme parantaa muun muassa balanssin ja käyttäytymisen suhteen. Joten niiden parissa jatkamme työskentelyä myös tulevina päivinä, Bottas sanoi.

Ferrarin Sebastian Vettel oli Barcelonassa maanantaina nopein. Vettel urakoi 169 kierrosta ja parhaan kierrosajan oltua 1.18,161.