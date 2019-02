”Pikku olympialaiset” järjestetään Valko-Venäjällä

Urheilun Euroopan kisat järjestetään ensi kesänä toisen kerran. Kisakaupunkina toimii Valko-Venäjän pääkaupunki Minsk, joka sai kisat ainoana hakijana, kun Hollanti vetäytyi kisaisännyydestä.

Ensimmäiset Euroopan kisat järjestettiin 2015 Azerbaidzhanin pääkaupungissa Bakussa. Kisoista hyötyi lähinnä Azerbaidzhanin epädemokraattinen poliittinen johto, joka haluaa nostaa profiiliaan. Muuten tapahtuma jäi suurelle yleisölle aika lailla etäiseksi.

Euroopan maiden olympiakomiteat haluavat pitää Euroopan kisoista kuitenkin kiinni ja järjestää kisat vaikka sitten diktatuuristaan tunnetussa Valko-Venäjällä. Aasian kisat on iso urheilutapahtuma Aasian maissa ja Euroopassa haaveillaan samanlaisesta maanosan urheilujuhlasta.

Minskissä 21.-30. kesäkuuta kilpaillaan 23 lajissa. Kisoihin odotetaan noin 4000 urheilijaa 50 Euroopan maasta. Kymmenessä lajissa Euroopan kisat ovat osa Tokion 2020 olympialaisten karsintajärjestelmää.

Euroopan kisojen ensimmäisessä valinnassa Suomen joukkueeseen valittiin kahdeksan ampumaurheilijaa ja kaksi nyrkkeilijää. Valittujen joukossa on kaksi olympiamitalistia, Riossa 2016 pronssia saavuttanut nyrkkeilijä Mira Potkonen ja Pekingissä 2008 kultaa voittanut trap-ampuja Satu-Mäkelä Nummela.

Bakussa 2015 Mäkelä-Nummela sijoittui Euroopan Kisoissa viidenneksi.

- Euroopan kisat on hieno kilpailutapahtuma ja lisäksi seillä on tarjolla maapaikka Tokioon. Euroopan kisoihin pääseminenkään ei ollut itsestään selvyys, vaan paikka on hankittu tasaisilla tuloksilla ja näin noustu rankingissa sellaisille sijaluvuille, mikä oikeuttaa pääsyn kisoihin, Mäkelä-Nummela kommentoi Olympiakomitean tiedotteessa.

Mäkelä-Nummela kuvaileekin Euroopan kisoja ”pikku olympiakisoiksi”.

- Sijoituksellisesti tavoitteena Minskissä on tietysti finaalipaikkaa ja miksipä ei mitalikin voisi olla se mistä tarrata kiinni. Ja ennen kaikkea haluan toki nauttia monilajisesta kisasta, "pikku olympialaisista".