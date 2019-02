Patrik Laineen maaliton putki vain jatkuu – Jesse Puljujärven NHL-ura voi olla katkolla

Patrik Laineella ja Winnipeg Jetsillä oli keskiviikkona synkkä ilta joukkueen hävittyä Colorado Avalanchelle 1-7. Jetsin ainoan maalin syöttänyt Laine pelasi jo 15. perättäisen maalittoman ottelunsa.

Laine on viimeksi onnistunut maalinteossa 13. tammikuuta. Hänen kauden kokonaistehojen kannalta maalittomuus on hämmästyttävää, sillä tällä kaudella Laine on tehnyt kuitenkin 25 maalia. Niistä 18 syntyi marraskuussa.

Laineen tehottomuudesta ei voi syyttää joukkuekavereita. Maalittomuus on varmasti päästä kiinni. Henkinen tuska on maalitykkinä tunnetulla Laineella liian kova.

Tehottomuus on koitumassa Laineelle todella kalliiksi. Tulokassopimus päättyy tähän kauteen ja ahakas sopimus Jetsin kanssa pitäisi neuvotella. Maalittomuus maksanee Laineelle miljoonia.

Mitä todennäköisimmin Jets pitää Laineesta kiinni. Laine täyttää keväällä vasta 21 vuotta, eikä nuoren miehen potentiaali ole kadonnut mihinkään. Tehottomuutensa takia Laine vain joutuu tinkimään ansiotasostaan.

Toisen suurlupauksen Jesse Puljujärven tilanne on huolestuttavampi. Edmonton Oilersista Puljujärvelle ei ole löytynyt kunnollista roolia.

Puljujärvi on saanut pelata jämäminuutteja. Hän on 46 NHL-ottelussa saalistanut tehopisteet 4+5=9.

Laineen ja Winnipegin kausi jatkuu pudotuspeleissä, joissa Laine tosin saattaa joutua penkillä, jos maalihanat eivät aukea. Puljujärven edustaman Edmontonin kausi päättynee runkosarjaan.

Mahdollisesti Puljujärvi pelaa loppukauden farmissa. Ensi kaudella Puljujärven NHL-ura voi olla vaakalaudalla tulokassopimuksen päättyessä tähän kauteen. Ainakaan rahakasta sopimusta hän ei tule saamaan.

NHL:n siirtoraja umpeutuu 25. helmikuuta.