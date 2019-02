HIFK:n päävalmentaja ehdotti voittomaalinsa tekijää MM-kisoihin

Helsingin IFK otti perjantaina arvokkaan 2-1-voiton Jukureista jääkiekon SM-liigassa. Voittomaalin iski HIFK:n tähtipelaaja ja työjuhta Juhani Tyrväinen.

HIFK oli lähes koko pelin parempi, vaikka numerot olivatkin tiukat. Päävalmentaja Jarno Pikkarainen oli kokonaisuuteen tyytyväinen.

- Numerot olivat tietysti tiukat, mutta kyllä me pelillisesti vietiin. Ehkä olimme vähän tehottomia tänään. Meillä oli paljon paikkoja viidellä viittä vastaan, mutta vastustajalla ei tainnut olla kuin kaksi paikkaa kahteen ensimmäiseen erään. Toki heillä oli sitten ylivoimilla omat paikkansa. Kavennusmaali tuo aina oman stressitilansa joukkueeseen. Siinä mielessä tämä oli arvokas voitto, että pystyimme kestämään lopun hyvin. Siinä piti uhrautua ja taistella ja tietysti Atte (Engren) oli hyvä maalissa. Nämä ovat kasvattavia hetkiä joukkueelle. Tämmöisten läpi kun pystyy menemään, niin se vie aina eteenpäin, Pikkarainen sanoi ottelun jälkeen.

HIFK pelaa runkosarjan loppuun saakka jo omia pudotuspelejään. Suurseura haluaa suoraan kuuden joukkoon, mutta sitä varten on otettava voittoja. Tilannetta ei perjantaina helpottanut ollenkaan se, että helsinkiläisten pahimmat kilpailijat Pelicans ja HPK voittivat oman ottelunsa. Pikkaraisen mukaan HIFK ei kuitenkaan tuijottele sarjataulukkoa.

- Peli kerrallaan mennään ja siinä yksittäisessä pelissä on se panos. Tässä on ollut muutoksia ja olemme rakennusvaiheessa. Se tila, missä olemme runkosarjan lopussa on jopa sitä tulosta tärkeämpi. Totta kai me haluamme kuuden joukkoon, mutta se tila ja iskukyky on siinä hetkessä tärkein juttu. Jokainen tällainen kokemus vie meitä johonkin suuntaan ja toivottavasti se suunta on hyvä, Pikkarainen mietti kevään kovista panoksista.

Suuntaa HIFK:ssa näyttää perjantaina voittomaalin iskenyt Juhani Tyrväinen. HIFK:n ykkössentteri on noussut tällä kaudella Leijoniin. Päävalmentaja Pikkarainen uskoo, että Tyrväinen voi taistella keväällä jopa paikasta MM-kisoissa.

- Hän on kasvanut henkisesti johtajaksi. Ehkä takavuosina hänellä oli määrättyjä juttuja, mutta nyt hän keskittyy pelaamiseen. Ei ole sattumaa, että hän on pelannut kaksi EHT-turnausta. Jos hän pystyy jatkamaan samalla tasolla ja johtamaan IFK:ta ja pelaamme pitkälle kevääseen, niin en olisi yhtään yllättynyt, jos hän taistelisi keväällä MM-kisapaikasta. Nämä pelaajien kasvutarinat ovat hienoja juttuja, kun niitä pääsee vielä ihan vierestä seuraamaan, päävalmentaja hehkutti.

Suunnannäyttäjää HIFK tarvitsee heti huomenna lauantaina, kun se matkustaa Porin Ässien vieraaksi. Panokset ovat samat.

- Ihan tästä samasta se jatkuu. Siitä tulee todennäköisesti ihan samanlainen maalin peli, joka ratkeaa viimeisessä erässä. Tämä on tietyllä tapaa myös hyvä kasvualusta joukkueelle. Saamme koko ajan kamppailla ja elää jo pudotuspelimaailmassa. Kyllä tämä kasvattaa henkisesti, Pikkarainen linjasi.

Haastattelu: Ville Hirvonen, Helsinki