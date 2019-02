Jokereiden "Dynamo-kammo" vain jatkuu – moskovalaisille jälleen voitto

Jokerit ei näytä pääsevän Moskovan Dynamo-kammostaan eroon. KHL:n pudotuspelisarjan avausottelu maanantaina Helsingissä päättyi Dynamon 4-2 -voittoon.

Peli oli ihan hyvin Jokereiden hallussa, mutta tehottomuus ja virheet kostautuivat.

- Mun mielestäni oli ihan hyvä matsi. Molemmat jengit saivat hyviä paikkoja. Meiltä jäi vähän ylivoima uupumaan. Siitä olisi pitänyt saada. Ja liian helppoja maaleja annettiin vastustajalle, Jokereiden nuori hyökkääjälupaus Kristian Vesalainen kommentoi.

Vesalainen kavensi kolmannessa erässä 2-3:een. Maalia tarkasteltiin pitkään videolta.

- Vähän tuntui eka, ettei se olisi ollut maali, kun oli aika paljon hässäkkää siinä maalin edessä. Ihan hyvä, että se meni sitten noin, Vesalainen totesi maalistaan.

Jokerit on hävinnyt Dynamolle nyt 12 kertaa peräkkäin. Miksi Dynamo on Jokereille niin paha vastustaja?

- Se on paha sanoa. Niillä on tosi taitavia pelaajia ja sitten, kun annat yhdenkin paikan, niin yleensä se on siellä maalin perukoilla. Tekevät tosi hyvällä prosentilla noita maaleja. Yv niillä on tosi hyvä kanssa, vastasi Vesalainen.

Jokereiden päävalmentajan Lauri Marjamäen mielestä ottelu oli kyllä voitettavissa.

- Peli oli ihan hanskassa koko ajan. Kahden erän jälkeen tuntui, ettei vastustajalla ollut mitään. Mutta tämä oli Dynamo-peli ja tehokkuus oli vastustajalla parempi kuin meillä. Tuntui, että vähän kevyesti meni, mutta taas toisaalta sarja on avattu ja varmasti pystytään parantamaan tietyissä asioissa.

Jokereiden pelissä oli Marjamäen mukaan paljon hyviä asioita.

- Puolustettiin suht laadukkaasti koko peli lukuun ottamatta noita paria maalia.

Dynamo on voittanut Jokerit KHL:ssä kuitenkin 12 kertaa peräkkäin. Marjamäki myöntää, että Dynamoa vastaan on vaikeaa pelata.

- Ne odottaa ja ovat kärsivällisiä ja sitten iskevät. Sitä ne tekevät äärimmäisen hyvin.

Dynamo puolustaa hyvin. Vesalaisen mukaan moskovalaisten puolustuspelissä on puutteitakin.

- Siellä heillä on vähän heikkouksia. Niillä on isoja jätkiä. Pitäisi saada vähän vauhtia kavereita vastaan ja haastaa yksi ykkösissä, jotta pääsee sinne maalille.

Joukkueet kohtaavat keskiviikkona Helsingissä uudelleen. Vesalainen tietää, missä pitäisi erityisesti parantaa.

- Ylivoimaa pitää parantaa. Se on paha, jos ei tee yv:llä maaleja. Erikoistilanteet tulee olemaan iso osa tätä playoffs-sarjaa. Täytyy paineistaa paljon ja saada maaleja. Ehkä enemmän pitäisi ajaa sinne maalille.

Marjamäki on samoilla linjoilla.

- Kyllä meillä selkeä suunnitelma on, miten pitäisi pelata. Ja sitten erikoistilannepelaaminen. He tekivät yhden ylivoimamaalin ja me ei tehty yhtään. Pienet marginaalit ratkaisee, kommentoi Marjamäki sarjan asetelmista.

Teksti: Otto Palojärvi, Hartwall-areena