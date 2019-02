Mikael Granlund kaupattiin parempaan seuraan

Mikael Granlundin kuusi vuotta jatkunut ura Minnesota Wildissa on ohi. Maanantaina juuri NHL:n siirtorajan umpeutuessa Wild kauppasi Granlundin Nashville Predatorsiin.

Minnesota saa vastineeksi Nashvillelta sveitsiläishyökkääjän Kevin Fialan. Hän pelasi Predatorsissa tulokassopimuksensa viimeistä kauttaan.

Fiala on vasta 22-vuotias ja pelaajakaupassa Wild katsookin tulevaisuuteen. Nashville taas kokosi ryhmää, jolla lyhyellä aikavälillä olisi mahdollisuus mestaruuteen.

Granlundin sopimus on voimassa ensi kauden loppuun saakka. Hän tienaa kaudessa 5,75 miljoonaa dollaria.

Nashville Predatorsissa Granlund pääsee joukkueeseen, jolla on realistisia mahdollisuuksia taistella Stanley Cupista. Myös Minnesota Wild on kiinni pudotuspelipaikassa, mutta joukkueen mestaruusmahdollisuuksia pidetään aika lailla olemattomina.

Minnesota varasi Granlundin ykköskierroksella 2010. Seuraavana vuonna Granlund teki MM-kisoissa kuuluisan ilmaveivimaalinsa ja voitti Leijona-paidassa MM-kultaa.

Granlund aloitti Minnesotassa NHL:n tynkäkaudella 2013. Seuraavien viiden kauden aikana Wild eteni joka kerta pudotuspeleihin, mutta suurta menestystä ei tullut. Kolmen viime kauden aikana tie katkesi pudotuspelien ensimmäiselle kierrokselle.

Granlund on pelannut Wildissä monta vahvaa kautta. Tälläkin kaudella hänen tehopisteensä ovat 63 ottelusta 15+34=49. Nashville saa hänestä merkittävän vahvistuksen.

Muutto Nashvilleen on Mikael Granlundin kiekkouralle merkittävä muutos, mutta hänen elämäänsä on tuloillaan vieläkin merkittävämpi mullistus. Granlundin kihlattu Emmi Kainulainen on viimeisillään raskaana.