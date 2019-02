Lauri Markkasen hurjalle vireelle jatkoa

Lauri Markkasen edustaman Chicago Bullsin orastava voittoputki tuli päätökseensä koripallon NBA-liigassa maanantaina. Kolme edellistä otteluaan voittanut Chicago kärsi 106-117 -kotitappion NBA:n kärkijoukkue Milwaukee Bucksille, joka pelasi ilman supertähteään Giannis Antetokounmpoa.

Markkanen heitti 26 pistettä. Suomalaistähti kirjautti tililleen myös 12 levypalloa, kolme syöttöä ja yhden riiston. Tupla-tupla oli hänelle 10:s viimeisessä 12 ottelussa.

Markkanen laittoi 22 pelitilanneyrityksestään puolet sisään. Kuudesta kolmen pisteen heitosta upposi kaksi. Hän onnistui kummassakin vapaaheitossaan.

– Lauri on mukana niin monessa tilanteessa ja pallo löytää hänet. Hän on iso osa kokonaisuuttamme. Hän pitää palloja paljon, kuten haluammekin. Se on meille hyvä asia. Joukkue tiedostaa hänen olevan pääasiallinen optiomme ja toimitamme pallon hänelle, Bullsin päävalmentaja Jim Boylen kommentoi seuran Twitter-tilillä.

Sentteri Robin Lopez heitti Markkasen tapaan Chicagolle 26 pistettä. Zach LaVine jäi 11 pisteeseen, mutta nappasi kahdeksan levypalloa ja jakoi yhdeksän koriin johtanutta syöttöä.

Milwaukeen Khris Middleton ja Malcolm Brogdon heittivät 22 pistettä mieheen. Brooks Lopez ja Nikola Mirotic pussittivat 13 pistettä mieheen.

Chicago Bulls on NBA:ssa neljänneksi viimeisenä. Joukkue ei tule selviytymään pudotuspeleihin.