Patrik Laineen vuoristorata – tuskaisasta tehottomuudesta maaliputkeen

Patrik Laineen teki NHL:ssä tammikuun aikana vain yhden maalin. Hän ehti pelata 15 ottelua tekemättä maaliakaan, kunnes helmikuun lopulla verkot alkoivat jälleen soida. Viimeisessä kolmessa ottelussa hän on tehnyt neljä maalia.

Tiistaina Laine maalasi kolmannessa peräkkäisessä ottelussa. Tosin Laineen edustama Winnipeg Jets kärsi katkeran 2-3 -kotitappion edellisenä päivänä Mikael Granlundin kaupanneelle Minnesota Wildille.

Laine syötti ylivoimalla syntyneen Mark Scheifelen 1-0 -osuman. Tuo tarjoilu venytti Laineen pisteputken neljän ottelun mittaiseksi.

Laine maalasi Winnipegin 2-1 -johtoon toisen erän jälkipuoliskolla vain 14 sekuntia Minnesotan tasoituksen jälkeen. Suomalaistähti sai maalin nimiinsä, kun Ben Chiarot´n yritys meni hänen kauttaan sisään. Osuma oli Laineelle kauden 29:s.

Laine on päässyt tehojen makuun, mutta Jetsillä ei kulje. Joukkue on voittanut vain kerran viimeisessä kuudessa ottelussaan. Ei ollut ihme, että Jets olikin maanantaina umpeutuneen siirtorajan kynnyksellä todella aktiivinen.

Pudotuspeleihin Jets toki eteneen.Joukkue on vain yhden pisteen päässä Central-divisioonaa johtavasta Nashvillestä, joka on pelannut kolme ottelua enemmän kuin Winnipeg.

Laineen lisäksi muutkin Nuorten Leijonien viime vuosien maailmanmestarit esiintyivät tiistaina edukseen. Carolina Hurricanesin suomalaiskolmikko oli tiistaina vakuuttavassa iskussa.

Hurricanesin Teuvo Teräväinen loisti tiistaina ottelun ykköstähtenä. Tehot 1+3 kerännyt Teräväinen johdatti kotihallissaan pelanneen Hurricanesin 6-1 -voittoon Los Angeles Kingsista.

Saku Mäeanalanen merkittiin syöttäjäksi Carolinan ensimmäiseen maaliin. Sebastian Aho sooloili lukemiksi 2-0 saatuaan kiekon omalla alueella Teräväisen katkaisemasta vastustajan syötöstä. Maali oli Aholle jo kauden 25:s.

NHL:n suomalaisten pistepörssissä Aho on Colorado Avalanchen Mikko Rantasen jälkeen toisena tehoillaan 25+45=70. Teräväinen on tehoillaan 18+41=59 neljäntenä. Ahon ja Teräväisen välissä on Alexander Barkov.

Laine on tällä kaudella saalistanut tehot 29+13=42. Hän on suomalaisten pistepörssissä kuudentena. Matkaa viidentenä olevaan Nashville Predatorsiin kaupattuun Mikael Granlundiin on kuusi pistettä.