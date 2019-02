Kärpät varmisti jo runkosarjan voiton

Jääkiekon Liigan runkosarja jatkuu maaliskuun puoliväliin saakka, mutta runkosarjavoittaja ratkesi jo helmikuun puolella. Kärpät voitti keskiviikkona Oulussa varsinaisella peliajalla HPK:n 3-2, mikä riitti Kärpille runkosarjavoiton varmistamiseen.

Suomen mestaruutta puolustavan Kärppien runkosarjavoitto on ollut käytännössä varma juttu jo pidemmän aikaa. Joukkue on ollut runkosarjassa suorastaan ylivoimainen ja on selkeästi suurin mestarisuosikki.

Sarjakakkonen TPS hävisi Pelicansille 3-6 ja sarjakolmonen Tappara Sportille 2-4. Pelicans vahvisti asemiaan nelospaikalla ja Sport säilytti voitollaan pienen mahdollisuutensa säälipudotuspeleihin.

Ilves voitti Lappeenrannassa SaiPan 3-2 ja jatkaa tiukkaa taistelua suorasta puolivälieräpelipaikasta. Ilves on neljän pisteen päässä kuudentena olevasta HPK:sta ja on pelannut yhden ottelun HPK:ta vähemmän.

KalPa taipui kotiottelussaan KooKoolle 3-4. Samalla KalPa sai heittää pois viimeisetkin haaveensa pudotuspelipaikasta. Kahden vuoden takainen finaalipaikka tuntuu Kuopiossa enää kaukaiselta muistolta.