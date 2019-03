Joel Armia viimeisteli ensimmäisen NHL-hattutemppunsa: "Tuntuu hyvältä"

Kun NHL-jääkiekkoilija päättää tehdä hattutempun, kannattaa valita hyvä aika ja paikka. Näin toimii Montreal Canadiensin hyökkääjä Joel Armia.

Loistokuntoinen Armia riuhtaisi sankarinviitan ylleen perjantai-iltana New Yorkin legendaarisessa Madison Square Gardenissa ja iski hattutempun. Canadiens voitti New York Rangersin 4-2.

Porilaishyökkääjä viimeisteli NHL-uransa ensimmäisen hattutempun tyhjään maaliin. Kaksi ensimmäistä täysosumaa syntyivät huippumaalivahti Henrik Lundqvistin taakse.

– Tuntuu hyvältä kyllä, ei voi muuta sanoa, hymyileväinen Armia jutteli heti ottelun jälkeen.

– En muista yhtään, milloin tein viimeksi hattutempun. Mutta jos paikka tulee, niin ei siinä auta kuin upottaa kiekko verkkoon. Toisaalta on ihan sama, kuka maalit tekee, pitää voittaa joukkueena ja saada pisteitä kasaan.

Lundqvistin Armia yllätti kahdella terävällä laukauksella. Varsinkin ensimmäinen osuma maistui. Armia reagoi nopeaan tilanteeseen maalintekijän vaistolla.

– Tuli huono pomppu laidasta, eikä siinä oikein muuta tsäänssiä ollut kuin ampua räpyläpuolelle. Liian ahdasta oli vaikka siirtää rystylle. Meidän ketjua vastaan on tullut samanlaisia rännipomppuja. Ihan jees, että tällaista tapahtuu meillekin.

– Maalejakin parempi juttu oli ketjumme puolustuspeli. Emme antaneet vastustajalle paljon paikkoja. Lisäksi maalivahti Carey Price teki loistotorjuntoja. Hän on ihan uskomaton joka pelissä.

Armia pelasi perjantaina Canadiensin kolmosketjussa Jesperi Kotkaniemen ja Paul Byronin kanssa. Kamppailun jälkeen Madison Square Gardenin käytävällä parvi englannin- ja ranskankielisiä toimittajia kärtti valmentaja Claude Julienilta kommentteja illan sankarista.

– Ei kaverilta itseluottamusta puutu. Nyt kun tuli maalejakin, itseluottamusta tulee vaan lisää, toivottavasti myös maaleja, Julien muotoili.

– Armia on pelaajatyyppi, jollaisia meillä ei ole kovin paljon. Iso kroppa, suojaa hyvin kiekkoa. Hän on niin vahva, että kiekkoa on vaikea saada pois. Laitojen lähellä hänen arvonsa korostuu, kuvaili Julien.

Canadiens kaipaa pisteitä kipeästi. Itäisessä konferenssissa kilpailu paikoista Stanley Cupin pudotuspeleihin käy tulikuumana. Armia korostaakin joukkueen tuloskuntoa ennemmin kuin omia onnistumisiaan.

– Meidän takanamme on joukkueita, jotka pelaavat tosi hyvin. Meidän täytyy pystyä pitämään langat omissa käsissämme, Armia tähdensi.

– Pystymme pelaamaan tämänhetkistä paremmin. Voitoista tulee aina lisää itseluottamusta, se taas johtaa menestykseen. Pitää aina pystyä viemään momentum seuraaviin peleihin. Menneitä ei kannata miettiä. Nyt vaan katse eteenpäin vaihto ja ottelu kerrallaan.

Winnipeg Jetsin Patrik Laine on tehnyt kuluvalla NHL-kaudella kolme hattutemppua, Florida Panthersin Aleksander Barkov kaksi. Suomalaisista hat trickit ovat iskeneet myös Armia ja Carolina Hurricanesin Sebastian Aho.

Kotijoukkueensa Porin Ässien liigataivalta Armia on seurannut kallella kypärin. Jääkiekon Liigassa klassikkojoukkue majailee viimeisenä, eikä toivoa pudotuspeleistä ole ollut pitkään aikaan.

– Se on surullista kyllä ollut. Nyt seurassa on tehty kuitenkin hyviä ratkaisuja. Ymmärtääkseni taloutta on saatu vähän kuntoon, tällä hetkellä ei taida olla oikein muuta tehtävissäkään.

Ennen lähtemistään Pohjois-Amerikkaan Armia pelasi kolme liigakautta Ässissä. Hän sai juhlia patapaidassa Suomen mestaruutta keväällä 2013.

– En ikinä menetä luottoa Ässiin. Joukkueella on aina paikka sydämessäni.

Buffalo Sabres varasi Armian NHL:ään draftin ensimmäisellä kierroksella kesällä 2011. Hyökkääjä suuntasi taalajäille kaksi vuotta myöhemmin, 20-vuotiaana. Sabresissa kertyi vain yksi NHL-ottelu; pelaajakaupat veivät Armian ensin Winnipeg Jetsiin ja viime kesänä Montrealiin.

– Buffalosta en oikein osaa sanoa mitään, kun en niin hirveästi siellä ollut, Armia sanoi viitaten kahteen farmikauteensa.

– Winnipeg ja Montreal ovat sen sijaan tosi hyviä kiekkokaupunkeja. Tykkään molemmista. Winnipeg on kiekkohullu paikka, Montreal samoin, mutta siellä kaikki tapahtuu vielä isommassa kaavassa.

Joel Armialla, 25, on NHL:stä vyöllä 220 ottelua ja 75 tehopistettä. Viime keväänä Armia pelasi ensimmäiset Stanley Cupin pudotuspeliottelunsa ja viimeisteli kaksi maalia.

Haastattelu: Pasi Tuominen, New York