HIFK kunnioitti legendojaan voitolla: ”Tuo kylmiä väreitä pintaan”

Helsingin IFK nappasi lauantaina jo neljännen perättäisen voittonsa jääkiekon SM-liigassa, kun se kaatoi Tampereen Ilveksen 3-1 (0-1, 1-0, 2-0)-lukemin loppuunmyydyssä Helsingin jäähallissa.

Voitollaan HIFK nousi sarjataulukossa viidenneksi. Neljäntenä oleva Pelicans murskasi JYPin 7-2 ja jatkaa HIFK:n kanssa tasapisteissä. Nelostila toisi puolivälieriin kotiedun.

HIFK:n hahmo oli hyökkääjä Joonas Rask, joka upotti vanhan seuransa tehoilla 1+1.

- Ensimmäinen erä oli meiltä aika hidas lähtö. Ilves tuli tosi kovaa siihen alkuun. Toiseen erään pystyimme parantamaan ja kolmanteen paransimme sitten vielä enemmän. Tosi hyvä kolmas erä ja saimme sitten maalin siihen. Hyvää tekemistä kaksi viimeistä erää, Rask summasi lauantai-illan.

Loppuunmyyty Helsingin jäähalli näki jännitysnäytelmän, joka oli kuuluisa "pienten marginaalien peli". Vaikka runkosarjaa on jäljellä vielä muutama kierros, oli Helsingissä lauantaina jo pudotuspelien tuntua.

- Onhan nämä tosi hienoja pelejä. Kovaa vääntöä kuuden joukkoon pääsemisestä. Meillä oli mahtavat fanit ja he seisoivat hienosti meidän takana taas. Hyvin oli tullut myös Tampereelta porukkaa ja pitivät hyvin mekkalaa. Hieno pelata tällaisia pelejä, Rask hehkutti.

Rask on Savonlinnan Pallokerhon kasvatti, mutta siirtyi jo juniori-ikäisenä Ilvekseen. Rask edusti Ilvestä vuodet 2008-2012. Viimeiset viisi kautta savonlinnalainen on ollut kuitenkin HIFK:n mies. Vanhoja pelikavereita ei enää Ilveksessä pelaa.

- Ei siellä enää taida ketään olla. Huolto on sama ja Miehon Panu on tuttu tietysti IFK:sta. Aina on kuitenkin hieno pelata heitä vastaan. Aina siinä sellainen pieni erityislataus on, Rask myönsi.

HIFK pelasi kovalla asenteella lauantaina ja sitä edesauttoi se, että helsinkiläisseura kunnioitti ennen ottelun alkua vuoden 1969 Suomen mestarijoukkuetta. HIFK:n ensimmäisestä jääkiekon mestaruudesta tuli kuluneeksi 50 vuotta. Juhlava tilaisuus antoi kotijoukkueelle lisää virtaa.

- Totta kai se aina tuo kylmiä väreitä pintaan, kun näkee tuollaisia legendoja, jotka ovat tehneet paljon tämän seuran eteen. Kyllä sitä yrittää sitten jäällä antaa kaikkensa, jotta voi pelin jälkeen ylpeänä kävellä, kun edustaa IFK:ta, Rask mietti.

HIFK tähyää kuuden joukkoon ja on pelannut viime ajat todella hyvin. Pelivire lupaa hyvää keväälle.

- Meidän pelaaminen on parantunut. Me pelaamme paljon tiiviimmin ja vastustaja ei pääse enää niin helposti ylivoima tai tasavoimaisiin hyökkäyksiin. Meille on tehty sitä kautta paljon maaleja tällä kaudella, mutta se on vähentynyt ja samalla myös vastustajan maalipaikat ovat vähentyneet. Ihan yleisesti ottaen jokainen pelaaja on ottanut askelia eteenpäin omassa pelaamisessaan, Rask sanoi.

HIFK pelaa koko runkosarjan lopun jo omia pudotuspelejään. Olennaisinta on pitää maltti, kun vain yksi maali voi ratkaista pelin ja samalla sillä on iso vaikutus koko kauteen.

- Kärsivällisyydestä se on kiinni. Emme ryhdy hörppäämään liikaa hyökkäyssuuntaan, kun pelataan tasaisia yhden maalin pelejä. Kärsivällisyytemme on parantunut, emmekä liikaa ajattele hyökkäyksen kautta.

Rask on kevään mies. Hän on iskenyt HIFK:n paidassa 53 pudotuspeliotteluun häkellyttävät 42 tehopistettä. Ei ole sattumaa, että Raskilla on HIFK:n kopissa kulmapaikka.

- Kovat jätkät istuu täällä kulmassa, kuten näkyy, Rask naureskeli.

Haastattelu: Ville Hirvonen, Helsingin Jäähalli