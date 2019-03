Suomen hiihdolla kriisipalaverin paikka

Seefeldin MM-kisat eivät menneet suomalaisilta nappiin. Iivo Niskasen pronssimitali 15 kilometriltä jäi suomalaisten ainoaksi mitaliksi.

Jo etukäteen oli tiedossa, että realistisia mitaliodotuksia oli suomalaisista vain Niskasella ja Krista Pärmäkoskella. Jälkimmäisellä mitali jäi 10 kilometrillä 1,4 sekunnin päähän.

Joka tapauksessa Niskanen ja Pärmäkoski eivät yltäneet Lahden 2017 MM-kisojen ja Pyeongchangin 2018 olympialaisten menestystensä tasolle. Kun mitalitoivoja on vähän, ja vähät mitalitoivot eivät yllä huippusuorituksiin, näkyy se joukkueen kokonaismenestyksessä karulla tavalla.

Huolestuttavaa on, ettei uusia kykyjä ole noussut Suomesta kilvoittelemaan maailman kärkipäähän. Naisten puolella Johanna Matintalon, Anita Korvan ja Eveliina Piipon tapauksissa on vielä toivoa, mutta miesten puolella tilanne on paljon huolestuttavampi.

Matti Haaviston ensimmäisellä päävalmentajakaudella Suomen taso otti askeleen taaksepäin. Haaviston asemasta onkin syytä käydä kauden jälkeen perusteellista keskustelua. Maajoukkueen toiminnassa on menestyksen perusteella ainakin petrattavaa.

Yhdistetyssä Seefeldin kisojen valopilkuksi jäi Ilkka Herolan viitostila normaalimäen kilpailusta. Viidenneksi Suomi sijoittui myös joukkuekilpailussa.

Tällä kaudella Suomen yhdistetty ei ottanut toivottua askelta eteenpäin, mutta toivoa tulevien arvokisojen osalta ei ole menetetty. Oberstdorfin 2021 MM-kisoissa ja Pekingin 2022 olympialaisissa nuori joukkue alkaa ikänsä puolesta olla parhaimmillaan.

Mäkihypyssä Suomen tilanne on vakava. Harrastajamäärät ovat romahtaneet ja huippuja on vaikea löytää, jos sitä isoa harrastajamassaa ei ole.

Antti Aalto on tällä kaudella nostanut tasoaan mäkihypyn maailmancupissa, mutta Seefeldissä hän epäonnistui. Aallossa on joka tapauksessa potentiaalia menestyä paremminkin.

Kausi 2019-20 on pohjoismaisissa hiihtolajeissa arvokisojen osalta välivuosi. Silloin on hyvä ryhtyä rakentamaan pohjaa Oberstdorfin 2021 ja Pekingin 2022 kisoja varten. Maastohiihdon ja yhdistetyn mitalit ovat näissä kekkereissä mahdollisia, jos Seefeldin epäonnistumisista otetaan opiksi ja ongelmakohdat tiedostetaan.

Suurin ongelma on siinä, miten lupaavat urheilijat ottaisivat sen tarvittavan askeleen maailman huipulle.