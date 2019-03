Real Madridin putoaminen melkoinen shokki: ”Tämä on todella tuskallista”

Jalkapallon Mestareiden liiga tarjosi tiistaina superyllätyksen. Amsterdamin Ajax murjoi Real Madridin vieraskentällä 4-1 ja nappasi jatkopaikan yhteismaalein 5-3.

Real Madrid oli voittanut ensimmäisen ottelun Amsterdamissa 2-1. Realin jatkopaikkaa pidettiin suorastaan itsestäänselvyytenä.

- Tämä on todella tuskallista. Olemme todella pahoillemme fanien puolesta. He kannattivat mahtavasti rankalla hetkellä. Olemme surullisia ja meitä sattuu, Realin valmentaja Santiago Solari tuskaili seuran verkkosivuilla.

Real Madridilla ei mene lujaa. Joukkue putosi viime viikolla Espanjan cupista hävittyään arkkiviholliselleen Barcelonalle. Espanjan La Ligassa Real on vasta kolmantena eron kärkijoukkue Barcelonaan ollessa 12 pistettä.

- Kausi jatkuu. La Ligassa on iso kaula, mutta meidän täytyy pysyä ammattimaisina. Real Madrid on tätä kaikkea suurempi. Me palaamme isompana ja parempana, Solari julisti.

Eri asia on sitten saako Solari jatkaa Realin peräsimessä. Itse hän ilmoitti topakasti, ettei aio erota.

- En tullut tänne vaikeana aikana vain luovuttaakseni. Olen täällä tekemässä töitä ja antamassa parhaani, Solari totesi.

Viime kauden jälkeen Real Madridiin tuli isoja muutoksia. Valmentaja Zinedine Zidane ja supertähti Cristiano Ronaldo jättivät seuran Mestareiden liigan mestaruusjuhlien jälkeen. Mestareiden liigan mestaruus oli Realille kolmas perättäinen ja nyt putki siis katkesi.

Palapeliä on pitänyt rakentaa Madridissa uudelleen. Tappio pelaajamateriaaliltaan selkeästi heikommalle Ajaxille on kuitenkin melkoinen shokki.

1990-luvulla Jari Litmasen huippuvuosina Euroopan huipulla viimeksi ollut Ajax on onnensa kukkuloilla. Voittoa Real Madridista ei odotettu.

- Tämä oli aika lähellä täydellisyyttä. Näiden kahden ottelun perusteella me todellakin ansaitsimme mennä jatkoon. Nautin suunnattomasti joukkueeni katsomista tänä iltana, Ajaxin valmentaja Erik ten Hag hehkutti Euroopan jalkapalloliitto UEFA:n verkkosivuilla.

Serbitähti Dusan Tadic pohjusti Ajaxin kaksi ensimmäistä maalia ja teki itse kolmannen.

- Tämä on varmaan paras ottelu, jonka olen koskaan pelannut. Me voitimme maailman parhaan joukkueen, Tadic säesti.

Ajax on Hollannin liigassa kakkosena ja on edennyt Hollanin cupin loppuotteluun. Ja tietenkin mahdollisuudet ovat yhä olemassa myös Mestareiden liigassa.

- Ei pidä unohtaa, että aloitimme Mestareiden liigan karsintakierroksilta. Olemme yhä mukana kolmessa kilpailussa ja haluamme voittaa ne kaikki. Minulla ei ole mahdollisuutta vaikuttaa (Mestareiden liigan) arvontaan, joten en aio ajatella sitä. Kaikki mahdolliset vastustajat ovat isoja seuroja. Mutta niin oli Real Madridkin, ten Hag sanoi.

Ajaxin lisäksi puolivälieriin eteni tiistaina Tottenham. Se voitti vieraskentällä Borussia Dortmundin 1-0 ja lunasti jatkopaikan yhteismaalein 4-0. Dortmundissa maalinteosta vastasi tuttu mies, Harry Kane.

Borussia Dortmund oli Tottenhamia vastaan yllättävänkin aseeton.