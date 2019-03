Suomalaispelaaja NHL-seuransa kohuista: "Ollaan pystytty pitämään kaikki mediahäly poissa"

Columbus Blue Jacketsin NHL-puolustaja Markus Nutivaara elää kiintoisaa vaihetta jääkiekkoilijan urallaan. Oma pelaaminen kehittyy, ja joukkue käy kivikovaa taistelua pääsemisestä Stanley Cupin pudotuspeleihin.

Tiistaina Blue Jackets väänsi tärkeät pisteet New Jersey Devilsin vieraana. Voitto lukemin 2-1 varmistui tuskallisen tehottoman 60-minuuttisen, jatkoajan ja voittomaalikilpailun jälkeen.

– Ei ollut ihan kauden parasta peliä. Aika kauan graindattiin, onneksi päästiin rankkareille asti. Oli kyllä luotto omiin, että rankkareissa voitto tulee, jos ei mitään ihan järkyttävää tapahdu, ”Nuti” rupatteli heti ottelun jälkeen Prudential Centerin pukukopissa.

– Muutama peli on meiltä mennyt vähän penkin alle, mutta pikku hiljaa tämä alkaa taas rakentua. Erittäin tärkeää, että voitamme huonollakin pelillä. Yksi kauden isoimmista voitoista henkisesti.

Devils menetti pudotuspelimahdollisuutensa hyvissä ajoin. Poistomyynnin, loukkaantumisten ja vaihtoehtoisten pelaajavalintojen takia Newarkissa esiintyi tiistaina todella reservipitoinen joukkue. Tilanne ei ollut vastustajalle aivan ongelmaton.

– Totta kai on aina vaikea lähteä tällaiseen otteluun, jossa toisella ei ole mitään hävittävää, ja itse pelataan kauden isoimpia pelejä. Paineet olivat täysin meillä. Mutta hyvä joukkue pystyy kääntämään tällaisen tilanteen voitoksi.

Nutivaara, 24, pelaa kolmatta NHL-kauttaan. Kärppätaustaisen puolustajan asema joukkueessa on varsin vakaa, ja farmikäynnit ovat jääneet todella vähiin. Viime ottelut hän on pelannut kakkosparissa jämerän David Savardin rinnalla.

– Rauhallisuutta ja tasaisuutta on tullut lisää. Enää ei ole niin kiire. Viime kaudella saattoi tulla johonkin peliin minttuvitonen (tehomerkintä –5), enää sellaisia ei paljon tule. Luottoa on omaan tekemiseen, ja tunnen kuuluvani tähän liigaan.

– Kuukausi sitten meni huonommin, mutta nyt on alkanut taas kulkea. Olen saanut oman swaggerin päälle. Totta kai on vielä paljon parantamistakin. Kova luotto on, että se sieltä tulee.

NHL:n itäisessä konferenssissa kisa pudotuspelipaikoista kuumenee. Columbus, Pittsburgh Penguins, Carolina Hurricanes ja Montreal Canadiens taistelevat viivalla – joukosta yksi joutuu pettymään. Nutivaara viihtyy otteluruuhkassa.

– Nämä loppukauden pelit menevät ihan tuosta vaan. Ei tarvitse paljon tsempata itseään. Helpompi tulla peleihin.

– Totta kai ajatus pudotuspeleistä aina takaraivossa on. Mennään kuitenkin päivä kerrallaan. Isommat tavoitteet ovat vielä taka-alalla. Edessä ovat isot kaksi ottelua Pittsburghia vastaan, niihin pitää löytyä kova latinki.

Columbus Blue Jacketsissa on kuluvalla kaudella sattunut ja tapahtunut. Nutivaara sanoo, että työrauha on silti säilynyt.

– Hyvin tiimin sisällä ovat asiat kunnossa. Aika hyvin ollaan pystytty pitämään kaikki mediahäly poissa.

Suurin kohu syntyi tammikuussa, kun seuran general manager Jarmo Kekäläinen hyllytti tähtimaalivahti Sergei Bobrovskin kurinpidollisista syistä. Sittemmin tilanne on tyyntynyt. Sekä Bobrovski että huippuhyökkääjä Artemi Panarin jäivät joukkueeseen. Ennen siirtotakarajaa ryhmää vielä vahvistettiin Matt Duchenella.

– Duchene toi joukkueeseen tietysti valtavasti lisää taitoa. Hän näkyy joka pelissä ja pystyy viemään kiekon vastustajan päähän. Pakin näkökulmasta hän hakee hyvin paikkaa keskelle, joten peliä saa avattua hyvin.

Blue Jacketsin päävalmentaja John Tortorella tunnetaan tulisieluisena luotsina, jonka suuttuessa ei hyvä heilu. Suomalaispuolustajan mukaan Tortorellan pokka on kuitenkin pitänyt tapahtumarikkaalla kaudella.

– Yllättävän hyvin hän on pysynyt rauhallisena. Silloin tällöin kyllä sitten tulee huutoa. Siihen on tottunut, ja välillä sitä kyllä tarvitaankin. Välillä sitä huutamista jopa odottaa!

Oululaissyntyinen Nutivaara seuraa ilolla entisen liigajoukkueensa Oulun Kärppien ylivoimaa. Kärpät voittaa Liigan runkosarjan suvereenisti. Nutivaara myöntää, että rinnassa pamppailee kärppäsydän.

– Kovasti kyllä sykkii. Jonkin verran pystyn Liigaa seuraamaan. Kärpissä on vanhoja pelikavereita, joilta välillä kyselen, miten menee.

– Kuulin, että joku oli pistänyt paremmaksi tutkaanvedon Oulun Superparkissa (sisäaktiviteettipuistossa). Taisi olla Jani Hakanpää. Täytyy näköjään käydä ampumassa uudestaan, entinen ennätyksenhaltija virnuili.

Viime NHL-kaudella Columbus sai hetkeksi lisää kärppäväriä, kun Jussi Jokinen pistäytyi joukkueessa 14 ottelun pestillä. Nyt Jokinen pelaa taas Kärpissä; kymmenessä ensimmäisessä ottelussaan hän tehtaili yhteensä 15 tehopistettä (2+13).

– Totta kai suomalaisena olisin toivonut, että hän jää Columbukseen. Hän oli vähän niin kuin isähahmo. Kokenut kaveri, jota katson tosi paljon ylöspäin.

– Moni sanoo, ettei hän enää pärjää, mutta näkeehän sen, mitä hän on nyt Kärpissä tehnyt. Mielestäni pärjäisi NHL:ssäkin vielä ihan hyvin, Nutivaara näkee.

NHL-urallaan Markus Nutivaara on koonnut 192 NHL:n runkosarjaottelua ja tehopisteet 13+33=46. Stanley Cupin pudotuspelien vauhdin hän pääsi kokemaan sekä debyyttikaudellaan että viime kaudella.

Haastattelu: Pasi Tuominen, Newark, New Jersey