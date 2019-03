Pelicans liian kova HIFK:lle – Lahti parempi runkosarjan jokaisessa kohtaamisessa

Lahden Pelicans kävi keskiviikkona hakemassa ison 6-3-voiton jääkiekon SM-liigassa HIFK:sta Helsingissä. Pelicans kaatoi jo neljännen kerran HIFK:n runkosarjassa. Stadilaiset eivät onnistuneet siis kaatamaan lahtelaisia kertaakaan.

HIFK tuli pelin alkuun vahvasti, mutta sitten ote kirposi.

- Aika ristiriitainen olo. Pelissä oli paljon hyvää, mutta lopputulos tietenkin harmittaa. Meillä oli hyvä lähtö peliin, mutta sitten tuli halvat maalit ja ne vähän jähmettivät meitä ja menetimme momentumin pitkäksi aikaa. Toisen erän alku oli hyvä, mutta sitten taas tuli halpa maali. Pääsimme sen jälkeen vielä hieman takaisin peliin, mutta kolmannen erän alun iso jäähy teki matkasta pitkän. Hävisimme pelin maalinedustoilla. Siellä olimme vastustajaa heikompia, HIFK:n päävalmentaja Jarno Pikkarainen kommentoi ottelun jälkeen.

Pelicans on ollut yksi tämän kauden pirteimpiä positiivisia yllätyksiä. Neljän voiton saldoa HIFK:sta voidaan pitää myös hyvin vahvana näyttönä. Ei ole sattumaa, että lahtelaiset veivät tällä kaudella kaikki keskinäiset runkosarjakohtaamiset.

- Pitää antaa Pelicansille tunnustusta. He ovat työteliäs ja suoraviivainen joukkue. Erittäin ahneesti pelaavat maalia kohti. Ei ole sattumaa, että he ovat tehneet seitsemään peliin 39 maalia. Se on kova saldo, Pikkarainen kehui vastustajaa.

HIFK iski illan ensimmäisen maalin heti alkuun. Ville Varakas pysäytti kellot aikaan 01.18. Pelicans vastasi nopeasti ja tuomaristo hyväksyi osuman videotarkistuksen jälkeen. HIFK:n valmennusjohto haastoi kuitenkin tuomion ja lopulta osuma hylättiin. Tästä alun episodista tuli jonkinlainen käännekohta koko ottelulle.

- Ensimmäinen hylätty maali toi meille energiaa. Aina kun tänne tulee, niin täytyy olla sellainen yhteinen hätä ja meillä oli se. Se toi meille energiaa ja toimintaa. Alussa tietysti vähän katselimme ja yritimme kantaa toivomuskaivoon vettä, mutta sitten suljimme sen kaivon kannen ja ryhdyimme pelaamaan, Pelicansin päävalmentaja Ville Nieminen luonnehti ottelun jälkeen.

Pelicans haluaa HIFK:n tavoin kuuden joukkoon ja siinä mielessä kolme pistettä tuli arvokkaaseen saumaan. Nieminen korosti, että lahtelaiset elävät hetkessä.

- Ei tässä mitään pudotuspelivirettä haeta, vaan kyllä tässä pelataan ihan vaan siitä, että päästäisiin pudotuspeleihin. Yhtään ei voi mennä asioiden edelle, vaan vaihto kerrallaan mennään. Niin tylsää on nyt, että mietitään vain tätä hetkeä. Luistellaan, pelataan ja taistellaan hetkessä, Nieminen linjasi.

Pelicans osaa pelata tällä hetkellä HIFK:ta vastaan. Nopea vastaiskupelaaminen oli jo neljännen kerran tällä kaudella myrkkyä helsinkiläisille. Pelicans oli tämän kauden runkosarjakohtaamisissa joka kerta HIFK:ta parempi ja mätti stadilaisten verkkoon peräti 18 maalia.

- Vastahyökkäyspelaaminen oli meiltä tänään aika hyvää. Pystyimme puolustamaan hyvin ja sitä kautta iskemään hyvin vastaan, Nieminen sanoi.

Lahtelaisia auttoi pelipaikka. Nordiksen-vierailu sytyttää aina vierasjoukkueen ja niin kävi myös keskiviikkona.

- Täällä on pakko syttyä ja pelata joukkueena hyvin yhteen, Nieminen muistutti.

Keskiviikon ottelun seuratuimpia nimiä oli Juhamatti Aaltonen. Taitava taiteilija edusti kaudella 2016-2017 HIFK:ta ja kuritti vanhaa seuraansa iskemällä rangaistuslaukauksesta 6-2-maalin. Aaltonen merkkautti ottelussa itselleen myös yhden syöttöpisteen. Niemisen mukaan Aaltosen merkitys joukkueelle on iso.

- Hän tuonut ennen kaikkea persoonansa peliin. Hän on tullut auttamaan meitä tänne. Nyt meidän nuoret näkee, miten ammattimies tulee paikalle. Hänellä on karismaa ja hän on voittanut. Meillä on niin paljon nuoria jätkiä, jotka haluavat näkyä ja kuulua ja Juhamatti auttaa heitä, Nieminen sanoi intohimoa äänessään.

Haastattelu: Ville Hirvonen Helsinki