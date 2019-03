HIFK puristi tärkeän voiton: "Kyykkäyksiin ei ole enää varaa"

Helsingin IFK palasi lauantaina kahden peräkkäisen tappion jälkeen komeasti voittojen tielle, kun se kaatoi Turun Palloseuran 4-2-lukemin. HIFK:n pelaamiseen löytyi rentous kahden heikon esityksen jälkeen.

HIFK kyykkäsi Pelicansia ja HPK:ta vastaan, mutta TPS:ää vastaan jäällä nähtiin täysin erilainen IFK. Jalka liikkui, kiekko liikkui ja maaleja syntyi. HIFK:n kapteeni Lennart Petrell oli joukkueensa esitykseen tyytyväinen.

- Tämä oli sitä, mitä me lähdimme hakemaan kahden tappion jälkeen. Pelicansia ja HPK:ta vastaan ei onnistuttu, mutta nyt onnistui. Tämä oli sellainen reagointi, mikä pitää tehdäkin huonon pelin jälkeen, Petrell sanoi lauantain voiton jälkeen.

Pelicans ja HPK-tappiot tulivat HIFK:lle pahaan saumaan. Helsinkiläiset tietävät, ettei sellaiseen enää tässä vaiheessa kevättä ole varaa.

- Pelit kovenee, eikä tuollaisiin parin pelin kyykkäyksiin ole enää varaa. Tästä pitää ottaa hyvät jutut mukaan ja viedä niitä sitten eteenpäin, Petrell sanoi.

Yllättävin asia lauantaissa oli HIFK:n raikas liike. Levännyt TPS ei ehtinyt perjantaina pelanneen HIFK:n matkaan. Petrell sanoo, että helsinkiläisten ongelmat ovat jossain muualla kuin fysiikassa. Jalka liikkuu kyllä.

- Me ollaan tosi hyvässä kunnossa. Ei se siitä jää kiinni. Ihan muista asioista se on välillä ollut kiinni. Kyllä meidän fysiikka toimii ja pystymme pelaamaan ihan ketä vastaan vaan, Petrell vakuutti.

HIFK ratkaisi TPS-pelin jo alussa. Joonas Rask, Petrell sekä Ryan O´Connor veivät helsinkiläiset 3-1-johtoon jo avauserässä. Sakari Salminen teki toisessa erässä 4-1-maalin ja näin Kaapo Kakon kolmannen erän komea kavennusosuma jäi turkulaisten kannalta kosmeettiseksi valopilkuksi.

- Olimme parempia. Pelasimme aktiivisesti ja puolustimme hyvin. Sitä ei tehty kahdessa edellisessä pelissä. Nyt se toi meille enemmän aikaa hyökkäysalueella ja olimme myös vahvoja nyt maalienedustoilla. Saimme sieltä maaleja ja toisaalta pidimme TPS:n vaarallisimmat pelaajat aika hyvin pimennossa, Petrell kertasi ottelun ratkaisuhetkiä.

HIFK:n pelillisen ilmeen muutos perjantaista lauantaihin oli hämmentävän suuri. Muutoksen taustalla ei ollut kuitenkaan mitään taikatemppuja.

- Ei siinä mitään erikoista ollut. Lähinnä puhuimme siitä, että tässä ei tarvitse mistään sarjasijoituksista murehtia. Meillä oli kieltämättä kahdessa edellisessä pelissä vähän sellaista, että turhaan puristimme mailaa. Mietimme liikaa ja koen niin, että se näkyi pelaamisessa. Sovimme, että puolustamme tänään hyvin ja annamme vaan mennä, Petrell paljasti.

HIFK:lla on enää kaksi runkosarjan ottelua jäljellä. Ne määrittävät lopullisen sijoituksen ja sen, pelaako HIFK suoraan puolivälierissä vai joutuuko se karsimaan paikastaan. TPS:llä on niin ikään kaksi ottelua pelaamatta. Turkulaiset putosivat lauantaina kolmannelta sijalta neljänneksi, mutta paikka kuuden sakissa on selviö.

Haastattelu: Ville Hirvonen, Helsinki