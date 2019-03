Kaisa Mäkäräinen ampui seitsemän hutia – mitali jäi kauaksi

Kaisa Mäkäräinen ei onnistunut ampumahiihdon MM-kisoissa voittamaan mitalia myöskään takaa-ajokilpailusta. Mäkäräinen ampui seitsemän sakkoa ja oli tuloksissa vasta 17:s.

Vaikka Mäkäräinen oli ollut pikakisassa vasta 12:s, lähti hän takaa-ajoon ihan hyvistä asemista. Startissa eroa kärkeen oli vain 34 sekuntia.

Pelin Kaisa menetti jo makuuammunnoista. Hän ampui makuulta neljä sakkoa. Olosuhteet olivat tuulen suunnan muuttumisen ja lumisateen takia vaikeat, mutta selittely on turhaa.

Kisan voitti Saksan Denise Herrmann. Mäkäräinen hävisi voittajalle yli kolme minuuttia.

Mäkäräinen epäonnistui ammunnassa myös pikakisassa perjantaina ammuttuaan kaksi sakkoa pystyltä. Siinä kisassa Mäkäräinen oli kaatunut juuri ennen pystypaikkaa, mutta spekulointi on aina spekulointia.

Seuraavaksi Mäkäräinen taistelee mitaleista tiistaina. Silloin ohjelmassa on 15 kilometrin kilpailu eli viralliselta termiltään normaalimatka.

Tällä matkalla Kaisa on voittanut MM-pronssia Kontiolahdella 2015, joten optimismiin on varaa. Östersundissa Kaisan hiihtovauhti on ollut hyvällä tasolla, mutta ammunta on kieltämättä mennyt harakoille.

Ensi sunnuntaina Mäkäräinen taistelee mitaleista yhteislähtökisassa. Tällä matkalla hän on voittanut urallaan kolme MM-pronssia, joista viimeiset 2016 ja 2017. Toivoa on siis vielä.

Takaa-ajossa suomalaisista oli mukana myös Venla Lehtonen. Hän oli tuloksissa 49:s. Lehtonen ampui neljä pummia.