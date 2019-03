Jokereiden toivo KHL:n palkkakatossa – missä on uusi omistaja?

Jokereiden KHL-kausi päättyi tänäkin keväänä ennen lumien sulamista. Kautta voi luonnehtia Jokereilta isoksi pettymykseksi. Pudotuspelien koittaessa joukkue suli pahasti.

Urheilullisen puolen osalta kausi on nyt paketissa, mutta puhuttavaa riittää siitä, mikä on Jokerit-tuotteen viihdearvo ja tulevaisuus? Missä on Jokereiden uusi omistaja, jonka Hjallis Harkimo väitti tulevan päivän valoon ennen joulupukin tuloa?

Jokerit on pelannut KHL:ssä nyt viisi kautta. Joka kerta joukkue on selviytynyt pudotuspeleihin, mutta realistisia mestaruusmahdollisuuksia ei ole ollut, vaikka valmentajan pelikirja olisikin ollut kunnossa.

Ongelmana on ollut, ettei Jokereiden budjetti ole riittänyt sarjan mahtiseurojen, SKA Pietarin, TsSKA Moskovan, Ak Bars Kazanin tai Metallurg Magnitogorskin tasolle. Näiden seurojen pelaajamateriaali on ollut selkeästi parempi ja leveämpi.

Kun Jokereiden kausi viime torstaina päättyi, heräsi mediassa jälleen keskustelu KHL-tuotteen mielekkyydestä. Mitä järkeä on olla mukana, jos rahat eivät riitä?

Suomalaiskirjoittajat eivät muistaneet, että KHL antoi vastauksensa ongelmaan jo vuosi sitten. Sarjaan on vuoden kuluttua tulossa noin 12 miljoonan euron palkkakatto.

Palkkakaton toteutuessa Jokerit pystyykin kilpailemaan kärkijoukkueiden kanssa tasapäisesti. KHL saakin aivan uutta mielenkiintoa, kun mestarikandidaattien määrä kasvaa.

Tietysti Jokereiden toiminnan jatko riippuu täysin seuran rahoittajista eli tässä tapauksessa Vladimir Putinin lähipiiriin kuuluvista venäläisoligarkeista. Palkkakaton myötä 10-15 miljoonan euron vuosittaisella maksulla rahoille voi saada enemmän vastinetta, kun Jokereilla on paremmat menestysmahdollisuudet.

Jokerit-projektin tarkoitus on edistää venäläistä kulttuurivaihtoa ja kehittää eurooppalaista jääkiekkoa. Tosin Venäjän viime aikaisen poliittisen kehityksen takia projektin houkuttelevuus on suomalaiselta kannalta lievästi sanottuna vastatuulessa.

Hjallis Harkimo omistaa Jokereista yhä 51 prosenttia, mutta ei voi oikeasti päättää seuran kohtalosta. Jokerit ei elä tulorahoituksella, eikä Hjalliksella ole varaa kuitata 10-15 miljoonan euron kausikohtaisia taloudellisia tappioita.

Kokeneena bisnesmiehenä Hjallis tietää, että kenen leipää syöt, sen lauluja laulat. Hjallis ilmoittikin viime syksynä luopuvansa Jokereista luvaten, että Jokereiden uusi omistaja on selvillä ennen kuin joulupukki tulee.

Vaikka Hjallis olisi tarkoittanut joulupukillaan venäläistä pakkasukkoa, on senkin vierailusta tullut kuluneeksi jo kaksi kuukautta. Uusi omistaja ei edelleenkään ole selvillä.

Tulorahoituksella Jokerit ei elänyt Suomessa silloinkaan, kun se pelasi SM-liigassa. Seuran tappioita kuitattiin Hartwall-areenan tuloista. Kun Hartwall-areena ajautui tappiolliseksi, oli venäläiset hankittava hätiin.

Venäläiset haluaisivat, että Jokereiden miljoonatappioita rahoitettaisiin Suomestakin. Todella äveriästä rahoittajaa vain on vaikea löytää. Nalle Wahlrooskaan ei ole urheilufani.

Jokereiden KHL-toiminnan jatko riippuu täysin siitä, miten pitkään venäläiset sitä haluavat. Nykyinen Jokereiden osallistumissopimus KHL:ään päättyy 2022.