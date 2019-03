Winnipegin suomalaispuolustaja kehuu Patrik Lainetta: "Ihan huipputyyppi"

Winnipeg Jetsin Sami Niku on viimein tekemässä läpimurtoaan NHL:ssä. Niku voitti Leijona-paidassa nuorten MM-kultaa 2016, mutta Pohjois-Amerikassa hän on ennen tätä vuotta ollut lähinnä farmin puolella.

Niku tiedostaa jo NHL-uransa alkuvaiheessa, että voittajajoukkue rakentuu puolustuspelaamisen kautta. Viime kausina Jets on ihastuttanut räiskyvillä hyökkäysesityksillä, joita orkestroivat huippupelaajat Patrik Laineen, Mark Scheifelen ja Blake Wheelerin johdolla. Niku korostaa, että alakerta on silti homman ydin.

– Totta kai puolustus on se isoin juttu, Niku kertoi sunnuntaina Washingtonissa.

– Tehdään aika paljon maalejakin, hyökkääjät ovat meillä sen verran hyvät. Mutta kun puolustus on hyvä, siitä se hyökkäyskin tulee. Ja kovalla puolustuksella taistellaan mestaruuksista.

JYP-taustainen puolustaja Niku luisteli Washingtonissa NHL-uransa 22:nnen ottelun. Niku osoitti jälleen sulavan liikkuvuutensa ja rohkeutensa kiekollisiin ratkaisuihin. Fysiikassa 183-senttisellä pelurilla riittää vielä tekemistä.

Matsin Washington Capitals vei nimiinsä maalein 3-1. Niku ei ujostellut, vaikka vastassa olivat Aleksander Ovetshkinin kaltaiset huipputaitavat hyökkääjät. Kamppailun jälkeen Niku jutteli rennon letkeästi Capital One Arenan kopissa.

– Ei siinä mitään ihmeellistä ole, ihan samalla tavalla valmistauduin tähän kuin kaikkiin muihinkin peleihin. Sama, keitä siellä on kentällä, samaa lajia pelataan.

– Oma pelaaminen tänään oli ihan okei. Tuntui, etten ihan hirveästi pelannut, mutta hyvältä tuntui aina, kun jäälle pääsi. Mielestäni pelattiin ihan hyvä peli joukkueena. Kaverilla on kova joukkue, joka pelaa erittäin hyvää jääkiekkoa. Meillä oli paljon paikkoja, mutta ei vaan tänään uponnut.

Vaikka omat erityisvahvuudet ovat kiekollisessa tekemisessä, suomalaispelaaja tähdentää perusasioita.

– Kyllä puolustuspelaaminen on suurin kehityskohde. Viime kauteen verrattuna se on mennyt eteenpäin, mutta on siinä edelleen parannettavaa. Kun saan voimaa vähän lisää, pystyn pelaamaan kovempaa.

Viime kaudella Winnipeg Jets kasvatti Sami Nikua AHL:n Manitoba Moosessa, ja kokemus osoittautui hyödylliseksi. Hän sai valinnan liigan tähdistöön. Oma palkintokaappi koristui AHL:n parhaan puolustajan Eddie Shore -palkinnolla. AHL:stä suomalaispakilla on yli sata kamppailua kasassa.

– Lähinnä se oli pienen kaukalon pelin opettelemista. Aika hyvin sen oppi. NHL:ssä pelaaminen on sitten vähän nopeampaa ja kovempaa, mutta ei hirveän erilaista.

– Muihin liigoihin verrattuna NHL:ssä pelaajat ovat kaikessa vähän parempia. Tuntuu hyvältä saada olla siinä joukossa ja kuulua siihen porukkaan. Mikään ei tule helpolla. Saa kaikkensa laittaa peliin, jotta tässä liigassa pärjää.

Menestymisen mahdollisuuksia edistää se, että Nikulla on tukenaan tekijämiehiä parhaasta päästä: puolustajalegenda Charlie Huddy ja suursuorikki Patrik Laine. Laineen joukkuetoverina hän viihtyy.

– Ihan huipputyyppi! Tullaan erittäin hyvin toimeen, ja aina reissussakin ollaan huonekavereita. Yhdessä pelataan pleikkaria ja sen semmoista, Niku lausahti makeasti virnistäen.

NHL:ää pitkään seuranneet muistavat Charlie Huddyn erityisesti Edmonton Oilersin dynastiajoukkueesta. Huddy oli voittamassa Stanley Cupeja Gretzkyn, Kurrin, Tikkasen ja Ruotsalaisen kanssa – usein parinaan toinen puolustajalegenda Paul Coffey.

Kanadalainen Huddy pelasi NHL:ssä reippaasti yli tuhat ottelua. Nyt 59-vuotias puolustamisen asiantuntija työskentelee Winnipeg Jetsin apuvalmentajana.

– Tulen erittäin hyvin juttuun Huddyn kanssa. Hän pystyy hyvin auttamaan. Sen verran hän tietää jääkiekosta ja on sen verran pelannut pelejä! Hän pystyy antamaan tipsejä pelaamiseen, erittäin hyvä juttu, Niku kertoo.

Sami Niku pelasi jääkiekon Liigaa JYPissä kauden 2016–2017 loppuun asti ennen muuttamistaan Pohjois-Amerikkaan. Runsaat kolme vuotta sitten hän oli voittamassa Suomelle nuorten MM-kultaa.

Haastattelu: Pasi Tuominen, Washington, D.C.